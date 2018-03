Abigail de 9 años pierde su hogar tras voraz incendio en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras haberse incendiado una vivienda en la colonia Linda Vista donde pudieron salvar a una menor de 9 años de edad, la familia pide ayuda tras perder todo lo que tenían.

Cuando los Policías Municipales llegaron al lugar de los hechos la vivienda se encontraba siendo devorada por las llamas, por ello al ver la escena decidieron arriesgar su vida para salvar a Abigail.

Además de ella su madre resultó con quemaduras en diversas partes del cuerpo, junto con ello todo a su paso en el domicilio quedó hecho cenizas, perdiendo todo lo que tenían.

Si me pudieran ayudar con ropita para la niña, lo que puedan se les va a agradecer no les pido mucho aún no lo puedo superar, ella tiene síndrome de Down, yo igual me quede sin ropa sin zapatos sin nada, dijo Alma Nora Castro, mamá de Abigail.