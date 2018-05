Piden compromiso con niños que viven en prisión

Ciudad de México (Agencia Reforma).- La Fundación Reinserta exigió a las autoridades estatales y federales, así como a los candidatos a la presidencia y gubernaturas, que se comprometan a garantizar el respeto de los derechos humanos de los niños que viven en prisión.



Al presentar la campaña "Niños Invisibles 2018", Sanskia Niño de Rivera, presidenta y cofundadora de Reinserta, también pidió generar condiciones óptimas para que la prisión no sea una limitante en el desarrollo y bienestar de dichos niños.



Buscamos hacer un llamado a las autoridades, buscamos hacer un llamado a los candidatos no nada más a la presidencia, sino también a las diferentes gubernaturas, a que por primera vez decidan voltear a ver las cárceles del país.

Niño de Rivera recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se publicó en 2016, establece la obligación de las autoridades penitenciarias de brindar atención especial a la denominada maternidad en prisión.



Sin embargo, criticó la activista, a la fecha no existe un solo programa estatal o federal que apoye a los alrededor de 800 niños -de distintas edades- que actualmente viven en prisión en condiciones "inhumanas" y de alta vulnerabilidad.



Si estamos hablando de ambientes criminógenos, si estamos hablando de familias criminógenas, es inaudito que como país no hemos volteado a ver a los niños que bien ya se encuentran en un foco rojo de vulnerabilidad.



"Es para mí y para todo el equipo de Reinserta absurdo que no tengamos un solo programa que arrope en materia de prevención a estos niños. Y no nada más eso, hoy estamos aquí exigiendo que se cumpla (esta Ley), expresó.