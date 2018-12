Ante jornadas violentas en Tamaulipas piden paciencia en seguridad

Tampico, México (Agencia Reforma).-Piden paciencia a los habitantes del estado de Tamaulipas en que aumente la seguridad ante los constantes enfrentamientos en la frontera.

El coordinador del Gobierno federal en la entidad, José Ramón Gómez Leal, pidió a los ciudadanos tener paciencia ante esta violencia, ya que las estrategias se están definiendo con el Gobierno del Estado.



"La seguridad es para todos y que tengamos paciencia. Apenas llevamos 12 días colaborando, poco a poco yo estoy seguro que las intenciones que tenemos tanto los municipios, el estado y la federación es la misma", dijo en rueda de prensa realizada en Tampico, donde se reunión con integrantes del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST).



Anunció que el Gobierno de Andrés López Manuel Obrador no simulará presuntas mejorías en seguridad.



"No simular nada, hablar con la verdad, como ayer hubo en Reynosa enfrentamientos, antier también, hay que hablar de ello. Si no hablamos de lo que está pasando, ¿cómo vamos a corregirlo?",



Aseguró que se le apuesta a mejorar la comunicación entre las fuerzas instaladas en el territorio Tamaulipeco.



No puede trabajar cada fuerza por su lado, tiene que haber comunicación porque a final de cuentas la seguridad es pareja para todos. Ya se está colaborando muy bien en Reynosa y Matamoros, todos los días hay una reunión de seguridad





Destacó que ya hay mayor colaboración con la administración estatal encabezada por el panista Francisco García Cabeza de Vaca.



Afirmó que la vigilancia en las carreteras tamaulipecas ha ido mejorando mediante la coordinación del Estado y la Federación.



Señaló que la zona sur del estado es considerada como una región de ejemplo en la mejora de las condiciones de seguridad a nivel nacional.



Programas sociales costarán 700 millones mensuales



Gómez Leal detalló que para atender los tres programas de apoyo a jóvenes y adultos mayores, el Gobierno federal destinará unos 700 millones de pesos mensuales que serán entregados entre 417 mil beneficiarios.



Informó que el recurso se entregará mediante depósito vía electrónica.