Cuidado con el perro lanza playera manual para abusar de mujeres

Culiacán, Sin.- Por medio de redes sociales una usuaria compartió fotos de una playera que encontró en Cuidado con el perro la cual incitaba a la violencia contra las mujeres.

Fue por medio de la red social Facebook que la usuaria de nombre Nancy publicó una serie de imágenes donde muestra que una prenda exclusiva de la tienda Cuidado con el perro da pasos y "consejos" para "violar mujeres".

Foto: Facebook Nancy

En el pie de las fotos Nancy mostró su preocupación por este tipo de contenido que incitan a la violencia de genero.

"No es posible que en una tienda nacional, en el país donde matan a una mujer cada 7 minutos y donde más de la mitad de las mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia se sigan normalizando estos comportamientos"

A simple vista la playera se ve normal pero al ponerle atención puedes leer y ver claramente como te "enseña" a "hacer tuya" a una mujer.

Foto: Facebook Nancy

En letras grandes se puede leer en ingles la frase "make her think she is safe" que en español significa "hazla creer que está a salvo".

Foto: Facebook Nancy

"Don't ask, be a total asshole", aquí se lee "no preguntes, se un completo cabrón".

Foto: Facebook Nancy

Otras de las frases fueron "Make her your" (hazla tuya) y "read her body" (lee su cuerpo).

La usuaria puso una denuncia ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres los cuales le informaron que tomarían cartas en el asunto.

Horas después de que la publicación se hiciera viral la empresa Cuidado con el perro lanzó un comunicado pidiendo disculpas por lo de la playera y se comprometió a retirar el producto de todas las tiendas, por lo tanto en la pagina web dicha playera ya no se encuentra.

Foto: Cortesía

Cabe señalar que en Sinaloa se han registrado 128 casos de violación en lo que va del año, y se habían registrado 34 feminicidios hasta el mes de Septiembre.