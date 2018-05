Gobierno despoja a familia de su terreno para hacer Plaza Estado de México

Estado de México.- Pese a que un juez ordenó en 2017 cancelar las medidas para ejecutar un decreto expropiatorio, el Gobierno mexiquense decidió construir la Plaza Estado de México en un predio en litigio.

El terreno posee mil 468.89 metros cuadrados y está anexo a la Presa Miguel Alemán, junto a la Avenida Costera.

El 27 de junio del 2016, en la Gaceta de Gobierno fue publicada la expropiación de dos predios de las familias Villa y Villapando, ubicados junto a la Presa, para la construcción de la Plaza.

Sin notificar previamente a los propietarios, el 29 de julio de ese año funcionarios estatales y policías irrumpieron en ambos terrenos ubicados en Santa María Ahuacatlán.

Por la irregularidad del proceso, la familia Villalpando solicitó un amparo, el cual consiguió dos meses después de la intervención de las autoridades.

En cambio, fue hasta noviembre del 2017 cuando la familia Villa obtuvo un amparo por parte del juez primero en Materia de Amparos Federales del Estado de México.

El juez consideró ilegal la expropiación debido a que no existió notificación previa.

A diferencia del predio de la familia Villalpando, el cual fue desalojado por personal del Gobierno estatal, en el de los Villa se inició la construcción de la Plaza Estado de México.

Debido a la ocupación del lugar, el propietario, Fernando Jerónimo Enrique Villa, de 89 años de edad, emigró a la Ciudad de México.

El pasado viernes, en el terreno invadido había 15 personas haciendo trabajos de construcción, pese a que el 28 de junio del 2017 el entonces Secretario de Infraestructura del Edomex, Francisco González, aseguró que la Plaza Estado de México sería construida en otro sitio debido al litigio de los propietarios.

Actualmente, la obra, a cargo de la empresa Quetzal Ingeniería S.A de C.V., presenta un avance aproximado del 70 por ciento y su conclusión está programada para julio de este año.

El lugar luce enrejado con mantas al exterior que hacen alusión a la Plaza Estado de México; sin embargo, no tiene acceso al público.

Jorge Labra, encargado de la obra, detalló que los empleados no han sido notificados del proceso legal por parte de la Secretaría de Cultura y Deporte, de quien depende la construcción.

Como a mí no me ha llegado un documento oficial que diga 'ya para labores', yo no puedo parar labores", reconoció.