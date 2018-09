Prevén regreso de la Policía Preventiva

Reynosa, Tamaulipas.- El regreso de la Policía Preventiva a los municipios del País es un hecho, porque el Mando Único resultó un fracaso al menos en Reynosa y el Estado, advirtió José Ramón Gómez Leal, designado por AMLO como delegado federal único en Tamaulipas.

En Tamaulipas, 21 Ayuntamientos de los 43 fueron adheridos en el 2014 al Mando Único y desde entonces el Gobierno estatal y federal desaparecieron la Policía Preventiva de estos Municipios.

Los Gobiernos estatales administran directamente los recursos del Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad de los Municipios (Fortaseg).

"Aquí la idea es que los Alcaldes asuman su responsabilidad en seguridad, pues eso del Mando Único se hizo con muy buena intención, pero no funcionó", señaló.

Puntualizó que todo residente de Reynosa y de Tamaulipas saben que no funcionó el Mando Único.

"En aquél entonces muchos Municipios cedieron la seguridad al Gobierno estatal y Gobierno federal, lamentablemente el delito del fuero común subió", apuntó.

Desgraciadamente, dijo, lo que más abunda en Reynosa son los robos, extorsiones, asaltos, robos y demás.

"(Las autoridades locales) se han limpiado las manos diciendo que a ellos no les corresponde", exclamó, "pero sí tienen tránsitos, mejor pongan policías".

Adelantó que en el Gobierno de AMLO se va a presionar mucho para que los Alcaldes asuman esa responsabilidad.

"Gran parte del Fondo Fortaseg lo manejan los Gobernadores, por supuesto que esos fondos los debe manejar el Municipio; el día de hoy la Policía del Estado está haciendo todo con apoyo de la Policía Federal, de Sedena, pero los Municipios son los encargados del fuero común", afirmó.

Gómez Leal expuso que el próximo Gabinete de Seguridad que encabezará Alfonso Durazo Montaño, todos los días se reúne con el equipo para alinear responsabilidades.

No se trata ya de partidos, (regresarán las Policías Preventivas) totalmente y hace poquito lo volvió a mencionar el Gobernador, y se lo celebro, pero que se haga realidad.

El ex diputado local apuntó que los Alcaldes que no deseen responsabilizarse de la seguridad no deben de buscar esos puestos públicos.

"Que pretenden entonces", cuestionó, "es muy importante que regrese la Policía Local".