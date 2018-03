Niña chiapaneca gana un premio de ciencia de la UNAM

Chiapas.- Con tan solo ocho años, Xóchitl Guadalupe Cruz López es la primera niña en todo México que recibe el "Reconocimiento ICN a la Mujer", que otorga el Instituto de Ciencia Nuclear de la UNAM, por demostrar aptitudes sobresalientes para el trabajo de divulgación científica.

La galardonada por la UNAM es originaria de la zona Altos de Chiapas, en el sur del país. Xóchitl actualmente cursa el tercer grado de primaria en la escuela Josefa Ortiz de Domínguez.

Desde los cuatro años mostró su interés por investigar todo lo referente a la ciencia, a pesar de vivir en una zona rural y no contar con los recursos económicos para realizar clases extracurriculares.

Jesús Iradier Santiago, coordinador estatal del Programa Adopta un Talento (PAUTA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que Xóchitl participa en esta iniciativa desde hace cuatro años, y que ha ganado premios en las diferentes ferias en las que ha participado con proyectos de alto impacto social.

Comentó que en México hay muchos niños y jóvenes con una gran capacidad para el ámbito educativo y científico, lo cual es un "recurso natural" muy importante para el país, pero esta muchas veces se pierde porque los menores no reciben la atención adecuada por las autoridades educativas o sus familias.

Me siento muy feliz por haber ganado esos premios. Nunca me imaginé llegar hasta ahí, es una emoción que no puedo explicarlo, dijo la niña.