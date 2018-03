Comienzan con jornada de prevención de adicciones en Empalme

Empalme, Sonora.- El problema más grave de salud que se tiene en México y en Sonora son las adicciones, por lo que se debe enseñar a los jóvenes en edades tempranas sobre los daños que causan al organismo cuando se consumen, enfatizó el Secretario de Salud en el Estado, Enrique Clausen Iberri.

En compañía del Presidente Municipal de Empalme, Carlos Enrique Gómez Cota, el Secretario de Salud señaló que continuarán con las capacitaciones a los maestros de las escuelas para que en conjunto, asociaciones civiles, sociedad civil y gobierno para disminuir las adicciones.

A los estudiantes de la Telesecundaria Estatal Número 281 les explicó que una adicción es la dependencia a diversas sustancias que causan daños en el organismo de quien las consume, por lo que los exhortó a evitar consumirlas e hizo un llamado a realizar actividades saludables.

Las drogas nos matan los sueños que tenemos, las drogas destruyen los sueños que también tienen nuestros papás; no debemos acercarnos a las drogas cuando nuestros amigos nos dicen que las probemos o que vamos a ser más valientes si las consumimos, indicó Clausen Iberri.

Durante la jornada de prevención de adicciones realizada en el plantel por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), Clausen Iberri presenció junto con los estudiantes, el documental “La Verdad del Cristal”, por parte de la Dirección de Salud Mental y Adicciones.

No le tengan miedo a los amigos que les ofrecen drogas, díganles que no y que no tienen miedo; les hago una invitación a que les hagan caso a sus papás y sus maestros cuando les platiquen de las adicciones, de las drogas, por eso todos los que estamos aquí venimos a tratar de frenar las adicciones, comentó el Secretario de Salud.