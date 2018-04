¿Qué es la amnistía?, si no sabes te lo explicamos

México.- Mucho se ha hablado sobre la amnistía que propone el candidato de Morena, pero ¿qué es?, esta pregunta se la han hecho muchos y se han dejado llevar por la desinformación, pero a continuación te definimos de que se trata.

La amnistía es la eliminación de la responsabilidad penal de un delito y suele ser desarrollada por el Poder Legislativo.

Foto: Temática/Pixabay

En la amnistía consiste en perdonar el delito pero no la pena, esto quiere decir que una persona, la cual esta cumpliendo una sentencia condenatoria en prisión, se le perdonaran sus delitos para que al salir no tenga antecedentes penales y por ende no batalle en conseguir un trabajo honrado, sin embargo la pena que se le haya interpuesto por los delitos cometidos tendrá que ser cumplida.

Esto significa que la amnistía logra la extinción de la responsabilidad civil o penal y borra los antecedentes pero la sentencia condenatoria será cumplida.

Foto: Temática/ EL DEBATE

Muchas veces la amnistía es confundida con el indulto, este último termino consiste en liberar a la persona que esta cumpliendo con una sentencia condenatoria pero sin eliminar sus antecedentes penales.