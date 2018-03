Rechazan que PGR tome el caso de Miroslava  Breach

Ciudad de México (Reforma).- El gobernador Javier Corral indicó que existe un contrasentido y un riesgo muy alto en la intención de la Procuraduría General de la República (PGR) de llevarse la investigación de la Fiscalía de Chihuahua sobre el asesinato de la periodista Miroslava Breach.



La PGR trae más intenciones en este tema, de manejo político, como la propia La Jornada, para el golpeteo político más que para hacer justicia. A la PGR como a La Jornada ya se les olvidaron Los Salazar. Andan enfocando el tema hacia los panistas que grabaron a Miroslava Breach once meses antes de que fuera asesinada y por ahí están enfocando todas las cosas, señaló Corral.

Dijo que la PGR cometerá un gran error si se lleva el caso.



Quien realizó la investigación, quien conoce la investigación, quien ha hecho todas las diligencias, los cateos, quien tiene todos los elementos y la rigurosidad de la investigación es la Fiscalía General del Estado, explicó.

"Van a arriesgar hasta el expediente, pero si a nosotros un juez nos ordena, la investigación será atraía por la PGR y entonces pues pasará a ese ámbito de responsabilidad toda la investigación", explicó.



El Gobernador afirmó que hasta hoy ni la PGR ni su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) han movido un solo dedo en la investigación de delincuencia organizada en torno al asesinato de Miroslava.



¿Y por qué no lo hacen, si tienen todos los instrumentos? Entonces ahí hay una hipocresía que yo no voy a dejar de mencionarla, no importa que me linchen y me difamen como lo hace ese periódico (La Jornada) cada que puede, expresó el Mandatario estatal.



Piden justicia para la periodista. Foto: Twitter

Este viernes 23 de marzo se cumplirá un año del asesinato a tiros de la periodista, cuando se encontraba a bordo de su camioneta en el exterior de su domicilio en la ciudad de Chihuahua.

Aclaró que en el caso, por parte de Gobierno del Estado nunca se ha separado o quitado el tema de la narcopolítica.

Porque Miroslava Breach lo que tocó fue precisamente en sus reportajes el tema de la narcopolítica.

Lo que señalamos es que los que aparecen como probables responsables del tema de la narcopolítica no sean del interés ni de la PGR ni de La Jornada, que son los Salazar, lo que querían imponer un candidato en Chínipas, un familiar, y que fue lo que evitó el reportaje de Miroslava, detalló el Gobernador.



Un dato importante es la investigación que la PGR tiene pendiente por delincuencia organizada, porque se sabe perfectamente que estas gentes de Jaciel Vega Villa, Larry, forman parte de los sicarios de este cártel de Los Salazar. Y ahí no hace nada, no ha hecho nada, enfatizó el mandatario.

Consideró que es muy importante no caer en un manejo, dijo, tan pueril, porque Miroslava merece justicia.



Foto: archivo/EL DEBATE

Y lo único que no merece es ser usada para el medro político, como lo hace La Jornada y como lo hace la PGR.



Dijo que le parece deplorable que La Jornada use el asesinato de su propia compañera para ese manejo.



"Nosotros vamos a seguir trabajando hasta tener en la cárcel a los responsables que tenemos identificado hasta ahora y a quienes resulten en el trabajo que estamos realizando", señaló el titular del Ejecutivo estatal.



Explicó que se ha realizado un trabajo de inteligencia y se han efectuado operativos pero los integrantes de ese grupo criminal tienen muchos vínculos de comunicación y se mueven muy protegidos.



"Sin embargo van a caer, como cayó el Larry", indicó Javier Corral.



Recordó que desde el inicio de la investigación pidió a la Fiscalía General del Estado tomar en cuenta todos los elementos y que sea un juez, y no el Gobernador o un periódico, el que determine la responsabilidad de quien pueda estar vinculado al caso.



"No voy a ser yo quien dicte aquí las penas. A mí lo que me corresponde es ser objetivo, es ser transparente y que los jueces actúen conforme a la responsabilidad que tenga cada quien. Y yo en eso no he obstaculizado nada, ni jamás lo voy a obstaculizar", aseveró.



El Gobernador señaló que es mentira lo que publicó este jueves La Jornada, periódico que le atribuyó haber realizado comentarios culpando a la periodista de su propio crimen.





El gobernador panista @Javier_Corral culpó a la periodista Miroslava Breach de su asesinato, según @LaJornada: “Miroslava tuvo la culpa por pisarle los callos al diablo”. https://t.co/puazWA6F5y pic.twitter.com/hWQiSLz7Vl — Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) 22 de marzo de 2018

Es totalmente falso, están mintiendo, engañando. Es un manejo verdaderamente miserable el que están haciendo, expresó.

El mandatario fue cuestionado sobre esa misma nota de la Jornada en la que se publicó que rehusó a hablar del caso Miroslava.



"Es falso lo que dicen, pongo como testigos a los propios hermanos de Miroslava. Es falso lo que dice La Jornada. Y no me he rehusado a hablar del caso de Miroslava. Ustedes saben que yo siempre he abordado el tema con amplitud", dijo a los periodistas.



Lo que me rehúso es a darle esa entrevista a La Jornada, porque todo lo manipula, lo tergiversa, lo cambia, porque han hecho un uso muy lamentable como instrumento de golpeteo político con el tema de Miroslava y porque no confío en La Jornada. Pero a todos los demás cuando me preguntan he dado mi punto de vista, agregó.





Sobre el caso dijo que se logró un gran avance con la captura de El Larry, un resultado importante porque es el principal autor material e intelectual del homicidio de Miroslava.