Ofrece Tamaulipas millonarias recompensas por narcos

Tamaulipas (Agencia Reforma).- Una suma por 17 millones de pesos en recompensas de diversos montos ofrece Tamaulipas a quien proporcione información para dar con la ubicación y captura de 9 de los delincuentes más buscados que enfrentan cargos en Estados Unidos o en la entidad.

Captura de pantalla: tamaulipas.gob.mx/procuraduria

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas publicó en su página de Internet la lista con los nombres y las fotografías de los líderes delictivos que busca.

De acuerdo a la publicación de la dependencia, la lista inicia con Jaime Guadalupe García y/o Javier Guadalupe García Martínez, acuerdo PGJE/18/2018, por quien se ofrece una recompensa de 2 millones de pesos.

También se ofrece recompensa de 2 millones de pesos por informes sobre Víctor Manuel Pérez Rico, Heriberto Bazán Rodríguez, José Alfredo Cárdenas Martínez, Miguel Ángel Álvarez Campos, Petronilo Moreno Flores y Luis Alberto Blanco Flores.

Por reportes de Pablo Misael Ramos Lara y Luis Miguel González Mercado, la PGJE ofrece una recompensa de un millón 500 mil pesos por cada uno.

A los delincuentes se les busca por los delitos de secuestro exprés, robo de semoviente, asociación delictuosa, extorsión, homicidio calificado y plagio.

La lista de los cabecillas delictivos se difundió el pasado jueves 7 de junio en un evento en Hidalgo, Texas, que presidieron el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y, Manuel Padilla Jr., jefe del Corredor Sur de Texas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Captura de pantalla: tamaulipas.gob.mx/procuraduria

En el citado acto se anunció el programa binacional de focalización de miembros de organizaciones criminales transnacionales que impactan el norte de Tamaulipas y el área de la calle Del Río Grande.

"En el programa participa el Gobierno de Tamaulipas a través de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública mientras que por parte de Estados Unidos están integrados: Homeland Security, que agrupa a las agencias Air Marine Office, Customs and Border Protection, Homeland Security Investigations y Border Patrol; Departamento de Estado, Drug Enforcement Agency, y U.S. Citizenship and Immigration Services", dijo el Gobierno del Estado en un comunicado.

Además señaló que las agencias estadounidense por medio del grupo conjunto Joint task Forece-West, creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas y que actualmente comanda Padilla Jr.

A través del programa fomentan la denuncia anónima para perseguir a objetivos destacados identificados por ambos gobierno como los responsables de delitos diversos que afectan a la sociedad en Texas y Tamaulipas.

El Gobierno de Tamaulipas apuntó que los objetivos conjuntos enfrentan cargos criminales en México o Estados Unidos.