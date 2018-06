Recuerdan papás a sus hijos desaparecidos en Nuevo León

Monterrey, México.-Padres de desaparecidos recordaron a sus hijos y exigieron a las autoridades actuar ante los casos que existen en el Estado dentro del marco del Día del Padre.



Los familiares de víctimas de desaparición expresaron cómo han sufrido durante estas fechas al no conocer el paraderos de sus hijos.



Son difíciles los obstáculos, sí, pero no imposibles, pues unidos, como hasta ahora, seguiremos luchando por ellos, sin quitar el dedo del renglón.

Que tomen en cuenta esto que está pasando. No está pasando nada más aquí en Monterrey está pasando en toda la República, yo creo que es tiempo de que tomen cartas en el asunto, pero que no sean promesas, que sean hechos, expresó Fernando Castañeda, padre de Leonardo Castañeda, desaparecido en 2011.



Que se pongan en nuestros zapatos. Quizás a ellos nunca les va a pasar nada, pero les pedimos que se pongan el lugar de nosotros para que ellos sientan y yo digo que así de esa manera van a hacer algo. No le deseo nada a nadie, pero sí deseo que se tomen esto en serio.