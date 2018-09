Hijo vuelve a los brazos de su madre; hace 8 años se lo arrebataron

Puebla.- La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que Ofelia N. y su hijo finalmente se reencontraran, luego de estar separados por 8 años. El probable responsable identificado como Ricardo N., quien sustrajo al menor a la edad de 2 años, está procesado.

Lea también: Luego de 41 años, estadounidense encuentra a su madre biológica

Ofelia N. contrajo matrimonio en el 2009 y vivió diversos tipos de violencia, por lo que decidió abandonar el domicilio y llevarse a su hijo. Meses después al recoger al infante en el kínder, fue golpeada por el hermano de su entonces esposo, quien se llevó al menor, desde entonces ya no supo de su paradero.

Ofelia vivió angustiada al no saber nada de su hijo. Foto: Cortesía

En 2011, la agraviada logró el divorcio y durante el proceso se le concedieron la guarda y custodia. Al continuar con el trámite para recuperar a su hijo y ante la negativa de los familiares del ex esposo para entregarlo, decidió presentarse ante el Ministerio Público para formalizar su denuncia por sustracción de menor.

En el proceso penal, su entonces esposo se negó a restituir la custodia, por lo que el Juez ordenó un cateo en su domicilio para recuperarlo. La Unidad Especializada en Delitos sexuales y Violencia Familiar recibió la orden y el representante social en compañía de elementos de la Agencia Estatal de Investigación se dirigió al domicilio, pero el menor era ocultado en una parte trasera, finalmente se le recuperó.

El MP hizo muy bien su trabajo, mis respetos porque durante el cateo todo mundo estuvo atento de mí, cuidándome y eso me sorprendió. El ver ese apoyo me dio seguridad; de no haber insistido ellos, aún seguiría igual, señaló Ofelia.

Ofelia y su pequeño antes de haberle sido arrebatado. Foto: Cortesía

Se desarrolló un trabajo integral que continúa con apoyo psicológico para la madre y el menor quien tras ocho años ya no reconocía a su progenitora porque además le dijeron que lo había abandonado. La Fiscalía General les ha brindado terapia de integración a fin de restablecer el lazo familiar.

“La recuperación de mi hijo ha sido una sorpresa porque pensé que me lo iban a dar pequeño, entonces empecé a ver fotos recientes y lo empecé a ver más grande, el volverlo a ver fue muy difícil pero me preparé para ese momento. Estos días que hemos convivido han sido muy difíciles porque el niño no me conocía”, manifestó Ofelia.

Ricardo N. progenitor del menor y ex esposo de la víctima, permanece con prisión preventiva por el delito de sustracción de menor, en tanto, el proceso continúa.