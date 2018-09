Piden reforzar seguridad en carretera Victoria-Monterrey

Ciudad Victoria, Tamaulipas (Agencia Reforma).- El Subsecretario de Turismo del Estado, José Luis Martínez Portilla, pidió reforzar la carretera Victoria-Monterrey, en la parte de Tamaulipas, luego de que la Policía Federal advirtió de asaltos en el tramo.

"Tengo entendido que era la carretera Victoria-Monterrey, donde está detectado ese asunto (robos), bueno, pues de parte del Gobierno del Estado reforzar (seguridad), y ver bien esos puntos", planteó el funcionario.

Martínez indicó que él viaja por las carreteras de Tamaulipas, pero que no le han tocado incidentes o asaltos.

Sin embargo, dijo que niega se susciten los robos, por lo que llamó a la coordinación para reforzar la seguridad.

"Nosotros seguimos viajando y seguimos recorriendo nuestras carreteras y no hemos detectado lo que la Policía Federal de Caminos estaba comentando y no es de que no lo queramos ver, es de que tenemos que coordinarnos con ellos y ver exactamente qué puntos son para atenderlos", subrayó.

Grupo REFORMA publicó que el coordinador de la Policía Federal en Tamaulipas, Manuel Rojas Calvo, reveló que tenían reportes de asaltos en la carretera Victoria-Monterrey.