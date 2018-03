CDMX tiene su propia Capilla Sixtina en una humilde iglesia

Ciudad de México.- A sus más de 70 años, Miguel Macías camina sonriente en una iglesia mientras recibe la felicitación de algunos feligreses. Los cumplidos lo valen, pues ha invertido las últimas dos décadas en llevar la emblemática Capilla Sixtina a un humilde barrio de Ciudad de México, donde pocos pueden visitar Roma.

Una pura coincidencia fue la que llevó a este diseñador jubilado a pintar una réplica exacta de la más célebre obra de Miguel Ángel (Michelangelo) en el techo de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el noreste de la capital mexicana.

Cuando en 1999 fue invitado por un amigo a Roma, no perdió la oportunidad de visitar el Vaticano. Allí comenzó a medir con pasos el tamaño de la capilla: uno, dos, tres... Las medidas eran casi idénticas a las de la parroquia que frecuentaba en su barrio.

Las medidas se parecían y tuve la idea que lo podíamos pintar aquí", contó Macías a Efe. Al regresar a Ciudad de México, se reunió con el padre de la parroquia y le propuso la idea: "Le dije que me acababa de jubilar y tenía todo el tiempo del mundo".

Unos amigos arquitectos calcularon las medidas exactas de la parroquia y efectivamente correspondían a los 500 metros cuadrados de la Capilla Sixtina.

La única diferencia es la altura, pues la parroquia mexicana es 10 metros más baja que la Sixtina, algo de lo que Macías presume, pues ello permite observar la pintura mucho más cerca.

Tras un año de cálculos, Macías se puso manos a la obra. Mediante sus nociones de pintura, la ayuda de un libro adquirido en Roma y casi sin recursos económicos, pintó con enorme exactitud La creación de Adán, el fresco más reconocido de la Capilla Sixtina.

Dije que tardaría unos seis años como máximo y ya llevo 18 años. No lo creo todavía. Como es a tamaño original, las figuras son enormes", explicó Macías, quien rápidamente topó con la realidad y la falta de recursos, que le obligó a vender televisiones, licuadoras y planchas para terminar su obra.

Miguel Ángel estuvo cuatro años (para pintarlo). A él le pagaron, le ayudó la familia Medici y era un genio, pero yo no. Yo ni pintor me considero. Esto es una obra de Dios, yo solo hice lo que me correspondía hacer", relató.