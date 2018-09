Resguarda Policía Federal arribo de tortugas a costas del Pacífico

México.- Decenas de tortugas fueron captadas por elementos de la Policía Federal de México cuando llegaban a costas, salían del mar y caminaban lentamente por la arena para cavar su nido. con las patas traseras, y depositar a los huevos para alejarse y en algunas especies no represar jamás.

Leer más: Fueron 300 las tortugas Golfinas muertas en Oaxaca en 8 días

En las costas mexicanas del Pacífico se pueden observar a cientos de tortugas cavando sus nidos. Foto: captada de video

A raíz del descubrimiento de más de 300 tortugas muertas en costas de Oaxaca, los elementos federales resguardan algunos sitios en donde arriban las tortugas para cumplir un ciclo más de vida, que consiste en expulsar aproximadamente más de cien huevos en las especies marinas.

En twitter, la Policía Federal hace referencia que desde hace 110 años las tortugas marinas han habitado el planeta Tierra, y cuestiona: ¿Serán capaces de sobrevivir al ser humano?

Solamente responde que: "La Misión Ambiental de la @PoliciaFedMx, a través de sus distintas divisiones se suma a su protección. ¡Súmate tú también!".

Desde hace 110 millones de años las tortugas marinas habitan nuestro planeta. ¿Serán capaces de sobrevivir al ser humano? La Misión Ambiental de la @PoliciaFedMx, a través de sus distintas divisiones se suma a su protección. ¡Súmate tú también! pic.twitter.com/COYozmRHoi — Policía Federal Mx (@PoliciaFedMx) 9 de septiembre de 2018

En el video se observan decenas de caparazones que se mueven y salen del mar; otras cavando y otras son jaladas por las olas.

Es hermoso ver el video, que hace reflexionar que son reptiles que pueden vivir más tiempo y solamente se necesita que no destruyamos sus nidos, no consumir sus huevos o carne; así como contribuir a que no queden atrapadas en mallas de pesca y que mueran asfixiadas.