Pide Reynosa dar prioridada Policía Civil

Reynosa, México (Agencia Reforma) .-Tras puntualizar que debe dársele prioridad a la Policía Civil sobre la Policía Militar en el Plan Nacional de Seguridad, la Alcaldesa panista, Maki Ortiz Domínguez, demandó al próximo Gobierno federal definir con claridad las funciones y competencias de la próxima Guardia Nacional.



"Nosotros siempre hemos pensado que la prioridad debe ser la Policía Civil sobre la Policía Militar, por eso necesitamos policías con capacitación, armados, cuidando nuestras calles y que los soldados puedan regresar a los cuarteles", afirmó.



Pero reconoció que Reynosa no tiene la cantidad de elementos ni la tecnología adecuada para hacerse cargo de la seguridad pública, ya que por decisión de los presidentes de la república se quedó sin Policía Preventiva al igual que muchos municipios del país.



"Eso no lo hemos podido hacer porque no hemos tenido la cantidad de personas que se requieren, por eso los presidentes de la república han decidido que los militares estén en nuestras ciudades", planteo.



Ortiz Domínguez enfatizó que por prevalecer condiciones de violencia e inseguridad en Reynosa, es preferible que por mientras sigan los militares apoyando labores de seguridad pública.



"Para nosotros es importante que sigan ellos dada la situación que tenemos todavía", dijo.



Pero la edil recalcó que a la par el Gobierno federal debe ir definiendo los alcances y facultades de la Guardia Nacional.

"Necesitamos ver cuáles son las facultades de la Guardia Nacional, como es que se piensa armar, ahora sabemos que la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) acaba de votar en contra de la ley de Seguridad Interior", expuso.Bajo estas condiciones, sin Ley de Seguridad Interior, opinó, es urgente ver la ley orgánica que regirá a la Guardia Nacional y las competencias que tendrá."Necesitamos ver cómo se van a acomodar todas esas características y como va funcionar el sistema de seguridad en el país", advirtió.Por otro lado, respecto a la caravana de centroamericanos que pudieran arribar a Reynosa, Maki Ortiz remarcó que el Ayuntamiento no le corresponde hablar de ese asunto, por ser materia federal."Lo que nos corresponde hablar sobre todo es de las necesidades que tenemos como ciudad, que es tener una ciudad en paz, una ciudad que pueda tener oportunidades y eso depende también que haya suficiente número de personas que cuiden a los ciudadanos", aseveró, "y por supuesto suficientes recursos", sostuvo.Ortiz dijo que como alcaldesa está dispuesta a colaborar con las autoridades estatal y federal."Eso es lo que hemos estado platicando y revisando estas leyes que se han estado presentando, ver el tema de la Guardia Nacional, se espera que opere con pleno respeto a los derechos humanos y con capacitación, debemos de ver como se plantee", acotó.