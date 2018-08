Madre ve como queman vivo a su hijo en transmisión en Facebook

Puebla.- Dos hombres que presuntamente se habían llevado a dos niños en Acatlán de Osorio fueron quemados vivos.

"Quemaron a presuntos delincuentes que intentaban robarse niños”.

“Primero se metió la gente por ellos y luego la muchedumbre los amarró y los empezó a quemar", mencionó un testigo”.

El vehículo también quedó envuelto en llamas. Foto: Reforma

Todo fue transmitido en Facebook

Mientras que los pobladores hacían esto frente a la presidencia municipal, la madre de uno de los quemados vio lo que ocurría mediante una trasmisión en vivo de la red social azul.

Los occisos fueron identificados como Alberto Flores Morales, de 53 años de edad y Ricardo Flores Rodríguez, de 21 años de edad.

Una de las víctimas cuando estaba detenida. Foto: Reforma

La madre de Ricardo se enteró de lo sucedido mediante el vídeo y con palabras desgarradoras pide clemencia para su hijo, argumentando que su hijo y el tío de él no eran “robaniños”.

La fémina quien aseguró ser la madre del occiso de 21 años escribió en la impactante transmición:

"Él es mi hijo no le hagan daño por favor, él no es ningún secuestrador él es de Tianguistengo junto con su tío, ingratos por qué quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores soy madre, tiéntense el corazón por favor. Él es mi hijo, no le hagan daño por favor son de Tianguistengo".

Las palabras que escribió la madre

Más tarde, en su cuenta de Facebook, la mujer replicó una fotografía de los dos hombres calcinados y cuestionó que hayan puesto la imagen.

"Es mi niño, me lo mataron".

Fuentes policiacas explicaron que los sujetos llegaron a la comunidad de San Vicente Boquerón a bordo de una camioneta.

Los pobladores los señalaron por robarse al menos a dos menores de edad y aunque la Policía Municipal los resguardó en los separos, la gente se enardeció y se los arrebató.

Luego los quemaron vivos.