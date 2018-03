Roberto Osuna afirma que "El Chapo" es un héroe en México

México.- El pitcher mexicano de los Blue Jays de Toronto, Roberto Osuna, habló sobre el capo líder del Cártel de Sinaloa, comentando que el hombre: "Es un héroe en México. Respeto eso".

Foto: AP

Osuna, originario de Juan José Ríos, una localidad cercana a Los Mochis, Sinaloa, comentó durante una entrevista que Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido El Chapo, era muy respetado y querido por la población de donde proviene, ya que el narcotraficante fue un gran benefactor para todos los necesitados y siempre se portó muy bien con ellos, ayudando incluso más a la gente de lo que jamás lo ha hecho el gobierno.

Con una historia de comienzos humildes que lo obligaron a los 12 años a dejar la escuela y trabajar como jornalero junto a su padre, Osuna presenció lo que es la verdadera pobreza extrema, y se entiende en cierto grado su imagen del narco como un tipo de Robin Hood mexicano que ayudaba a los pobres.

Las personas donde vivo aman a ese tipo. A todos nos gusta ese tipo porque fue una persona muy amable con nosotros.

Joaquín Loera Guzmán. Foto: Archivo

El beisbolista, aunque no apoya la venta ni consumo de drogas, parece dejar de lado el récord criminal del hombre que enfrentará cargos en los EU por tráfico de sustancias ilícitas, secuestros, asesinatos, extorsiones, entre una larga lista de delitos cometidos por su organización criminal, que contrasta de manera agravante con la caridad que brindó al pueblo mexicano.

Sostiene también que las personas en realidad no entienden como funciona el sistema de ese tipo de negocios, intentado explicar que mientras no estés involucrado con ese tipo de personas, los simples civiles no corren ningún peligro.

Foto: AP

La gente está equivocada sobre ese negocio, insiste el pelotero. Ellos tienen su forma de hacer las cosas, ¿verdad? Pero no le hacen nada a la gente común. Al igual que, para mí y mi familia, nos sentimos realmente seguros por ahí. Sabemos cómo funcionan esas cosas. Y realmente no nos preocupamos por eso.

Me siento muy cómodo allí. Me siento a salvo. El respeto es mutuo. Así que no hay nada por que preocuparse.

Foto: AP

Además de todo, Roberto Osuna aclara que desde su punto de vista, El Chapo solo es una clase particular de "hombre de negocios", puesto que el solo vende las drogas que los consumidores desean comprar.

Él vende drogas, ¿pero quién las compra? Digo que los consumidores son quienes hicieron ricos al tipo, así que no creo que sea su culpa. Si hago algo y funciona para mí voy a seguir haciéndolo, ¿verdad?

Joaquín Guzmán Loera. Foto: AP

Aun así, Osuna aclara que no respalda la criminalidad de las transacciones de Guzmán. A la vez, afirma que jamás en su vida se ha cruzado por el camino del narcotraficante más notorio del mundo contemporáneo, a pesar de que durante sus tiempos libres entre temporadas, habita junto a su familia en la ciudad de Los Mochis, lugar en el que fuera apresado el criminal en enero del 2016.

No no no. Nunca lo he visto.

Foto: AP

Roberto Osuna de 23 años, es considerado el beisbolista mexicano más importante actualmente, y fue galardonado con el Premio Nacional de Deportes en el año 2016. Por si fuera poco, en 2018 se le otorgará un salario de 5.3 millones de dólares, por su participación como deportista para los Blue Jays, un alto contraste con los 552 mil 400 dólares que ganara la temporada pasada.