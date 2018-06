Pedaleando y desnudos exigen cultura vial en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Desnudos o en ropa interior, pedalearon cientos de personas por las calles de Guadalajara, por octavo año consecutivo, en su lucha para que exista más infraestructura ciclista y mejor cultura vial.

En sus pechos o espaldas descubiertas algunos se pintaron letras en colores vivos para llamar la atención; "¿Ahora sí me ves?" y "Este gas no contamina", fueron algunas de las consignas.

Se trató del World Naked Bike Ride Guadalajara 2018, rodada ciclista que se replica en otras ciudades del mundo con la finalidad de visibilizar que los ciclistas también merecen espacios como los automovilistas.

Eres vulnerable ante los vehículos, en muchas ocasiones sí te echan el vehículo porque no vas a la velocidad de ellos. Sí hay que crear más espacios para los ciclistas, pero también nosotros debemos respetar a los peatones, comentó Berenice.

Efraín, con el torso descubierto pintado en color verde, resaltó la creación de ciclovías en los últimos años, sin embargo consideró que resultaban insuficientes.

"Son muy cortas, muy pequeñas, y no están bien distribuidas por la Ciudad, es muy constante el peligro al que nos exponemos cuando andamos por la Ciudad".

Foto: EFE

En eso coincidió Silvia Piña, integrante del comité organizador de la rodada, quien mencionó que sí han palpado avances en cuestión de infraestructura en los últimos 8 años, pero falta más por hacer, principalmente en cultura vial.

"Aunque ahora hay muchas ciclovías y hay señalización, en muchos casos la gente no sabe ni qué significa (...) hace falta enseñarle a la gente a convivir y respetar".

Compartió que a ella la han atropellado en dos ocasiones, y el argumento que le dieron los automovilistas -quienes conducían distraídos- fue decirle que no la habían visto.

"Es muy paradójico que a los ciclistas no los ven, pero si nos quitamos la ropa sí nos ven. Eso es lo queremos llamar la atención, que no nos ven (los automovilistas) porque no ponen atención".

Además, Silvia Piña destacó la existencia de más colectivos ciclistas en la Ciudad, que abogan por sus derechos; agregó que acudieron a la manifestación cerca de mil personas.

Montados en bicicletas de diferentes estilos, colores y tamaños, incluso en patines o patinetas, los asistentes al World Naked Bike Ride Guadalajara 2018 realizaron un recorrido por diferentes puntos.

Partieron de la Plaza José Clemente Orozco, a un costado de los Arcos de Guadalajara, fueron a la Minerva, la Glorieta de la Estampida, Galería del Calzado, pasaron por Casa Jalisco, se dirigieron al Parque Revolución, para luego concluir en el que fue el punto de partida.