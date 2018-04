Con si fuera un milagro, mexiquenses sobreviven con su salario mínimo

Estado de México.- Entre 2 mil 650.8 pesos y 5 mil 301 pesos mensuales gana la mayoría de las personas que tiene un trabajo en el Estado de México, de acuerdo con el informe mensual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Un total de 2 millones 593 mil 134 personas recibe entre uno y dos salarios mínimos, es decir entre 2 mil 650.8 pesos y 5 mil 301 pesos al mes, esas cifras representan 34.80 por ciento de la población total ocupada en la entidad, que asciende a 7 millones 450 mil 300.

Foto: REFORMA

Yolanda Martínez, gana mil 700 pesos a la quincena, como personal de limpieza en la Terminal de Toluca y su esposo también labora por una cantidad similar, confiesa que aún juntando ambos sueldos el dinero es insuficiente.

No alcanza, tengo tres niños, para que rinda hay que limitarse en comprarse uno ropa, calzado, para que ellos tengan para sus mochilas, le doy prioridad a mis hijos en mi persona puedo quitar cosas, agregó.

Foto: Reforma

Las cifras contrastan con 1.7 por ciento de la gente (130 mil 665) que puede gozar de un salario de entre 13 mil 254 pesos y 26 mil 508 pesos o el 0.59 por ciento (44 mil 217) que tiene acceso a un sueldo mensual de más de 26 mil 508 pesos.

Una persona gana 5 mil pesos al mes/Foto: Pixabay

El salario no rinde, aparentemente ganar 10 mil pesos es suficiente pero si contemplamos que hay que mantener familia, pagar gastos de la renta, los pasajes y otros no te queda suficiente, yo por ejemplo, me quiero comprar una casa, pero las mensualidades son altísimas o compro casa o le doy de comer a mis hijos, indicó Pablo Rojas, padre de tres niños.