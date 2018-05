“Te amare siempre papá, ruégale a Dios que te perdone”

Saltillo.- Rodolfo y su hijo Jonathan, de ocho años, fueron encontrados sin vida, en un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Motosierra en Saltillo.

El lamentable hecho que ha conmocionado a todo Saltillo, sucedió el Día del Niño. La madre de Rodolfo, y abuela del pequeño Jonathan, señaló a su hijo como el presunto responsable de la muerte del pequeño.

A través de las redes sociales, Magaly hija de Rodolfo y hermana de Jonathan le dedicó unas palabras a su padre para darle el último adiós, y a la misma vez le reclamó por que había acabo con su vida y presuntamente con la de su hermano.

“Yo no soy nadie para juzgarte, solo tú sabes porque lo hiciste, los voy a extrañar mucho, de todo corazón te perdono papá, por todo lo bueno y lo malo que me diste, bien sabes que siempre te apoye en todo, apenas ayer te vi, y estabas muy bien, se que quizá esto no lo veas, pero te mando un beso hasta donde quiera que estés. Hermanito mío tenías toda una vida por delante, siempre te consentía en todo, eras el único hermano hombre que yo tenía, pero solo dios sabe, perdona a mi padre por lo que hizo y no le guardes rencor, espero que Dios te tenga en su santa gloria”, escribió Magaly en sus redes sus redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook la joven mantuvo al tanto a sus familiares y amigos de donde se llevaría a cabo el velorio de su padre y el de su hermano.

"Te amare por siempre papá, siempre te recordare, de mi mente nunca se me va olvidar el último día que estuve contigo, le rogare a dios que te perdone por lo malo & bueno que hiciste, cuídanos desde donde estés & ruégale a Dios que te perdone", indicó Magaly en su Fcaebook.