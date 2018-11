Se despide General Cienfuegos de plana mayor y tropa

Ciudad de México.- El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, agradeció a su primer círculo de colaboradores por el apoyo que le dieron durante el sexenio.

En lo que fue una de sus últimas ceremonia públicas, el General Cienfuegos se despidió de su plana mayor y tropa en una entrega de condecoraciones y reconocimientos a personal que pasó a situación de retiro, en el Heroico Colegio Militar.

A ti Roble Arturo (Granados, subsecretario), que me has acompañado muy de cerca con lealtad estos últimos seis años, eres un excelente militar y una gran persona, te agradezco la franca amistad que siempre me has dispensado; a ti Eduardo Emilio (Zárate, Oficial Mayor) por la alta disposición y compromiso institucional demostrada durante tu trayectoria, gracias por tu entrega profesional