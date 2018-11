Se preparan migrantes para marchar a El Chaparral

Tijuana, Baja California.- Migrantes de la Caravana se preparan para marchar este domingo hacia la garita El Chaparral.

Decenas de pancartas fueron creadas por los centroamericanos. Foto: Cuartoscuro

Los centroamericanos comenzaron a crear pancartas que rezan frases como "México, si en algo te he ofendido pedimos disculpa", "Encontramos al organizador de la caravana que es el desempleo y la inseguridad", otras más en inglés como "Trump we hate you not"; así como algunas con banderas de Estados Unidos, México, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras pintadas.

La marcha comenzará a las 5:00 horas de este domingo. Foto: Cuartoscuro

La marcha comenzará a las 5:00 horas y finalizará en la garita El Chaparral, donde los migrantes permanecerán para hacer presión al gobierno estadounidense y agilizar el proceso de asilo humanitario.

Algunos integrantes de la Caravana comentaron que no todos los que están en el albergue Benito Juárez participarán en la manifestación, pero sí la mayoría.