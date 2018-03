Sectur considera "cínica e hipócrita" alerta turística de EU

Cancún.- El secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid, consideró hoy "cínica e hipócrita" la alerta de viaje de Estados Unidos para que sus funcionarios no usen los transbordadores entre Playa del Carmen y la Isla de Cozumel, en el Caribe mexicano.



"A mí me parece bastante cínica e hipócrita la situación cuando muchos de esos países, concretamente en Estados Unidos, en un solo incidente balacean a 17 muchachos, o en Las Vegas u otros, en Nueva York. No me parece que usen criterios parejos y es algo que les hemos reclamado", aseguró el ministro mexicano.

Estados Unidos justificó la emisión este miércoles de una nueva alerta de viaje a México, la segunda en siete días, por la existencia de una amenaza que consideraron "creíble", especialmente después de una serie de incidentes ocurridos en los últimos meses.

Foto Twitter @edelamadrid

Al ser interrogado sobre las alertas de viaje a México que tienen en este momento Canadá, Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, De la Madrid señaló que "es algo que tenemos que evaluar.



"Lo que no quisiéramos es entrar en un tema de comercio, de políticas proteccionistas, de tú me la haces y te la devuelvo. Nosotros, en el país, primero tenemos que ver qué podemos hacer para que esos incidentes no ocurran", señaló.



Durante su participación en la Cumbre Mundial del Océano 2018 en la Riviera Maya, De la Madrid indicó que se pedirá a Estados Unidos que informe sobre esta alerta que incluyó el cierre de la Agencia Consular de los Estados Unidos en Playa del Carmen.

Foto Twitter @SECTUR_mx

"Según hemos oído, quizás tengan información de que pensaban que iba a haber un evento en la zona; nosotros no tenemos esa información pese a haber hablado con gente del Ejército y Marina (de México)", afirmó el secretario.



El turismo es tan bueno que hay que llevarlo a todo México. pic.twitter.com/qR0zLrnbE6 — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 7 de marzo de 2018

De la Madrid confirmó que la Cancillería mexicana busca un encuentro con la embajada de Estados Unidos en México para que le explique la información que sustentó su decisión y en su caso, pedir que la retiren "porque esas cosas nos perjudican mucho".



Reconoció qué existen datos que "deberían preocuparnos a todos" como la explosión ocurrida en un barco en Playa del Carmen, el pasado 21 de febrero, que dejó 24 lesionados leves, entre ellos varios estadounidenses.





Agradezco la invitación de don Pepe Carral, Presidente del Club de Industriales, para platicar sobre la importancia del turismo como un gran motor de nuestra economía. pic.twitter.com/nj7dGWQDtx — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) 7 de marzo de 2018

El 1 de marzo, la embajada de Estados Unidos confirmó un segundo incidente al localizarse supuestos explosivos en un barco para turistas frente a Cozumel, tras de lo cual emitió la alerta de viaje para sus ciudadanos y los funcionarios que viajen a la zona.



"Sí, hubo un incidente recientemente en Playa del Carmen con una explosión en uno de los ferrys; eso es verdad", indicó el ministro mexicano.

Foto Twitter @SECTUR_mx

La explosión del 21 de febrero fue provocada por un artefacto explosivo de fabricación casera según los primeros resultados de la investigación, informó la cadena Televisa al citar a fuentes federales que pidieron el anonimato.



Las mismas fuentes confirmaron que en el segundo incidente, ocurrido del 1 de marzo en un barco frente a Cozumel, se encontraron y desactivaron artefactos explosivos similares a los empleados en el primer incidente, indicó Televisa.