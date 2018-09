"Cálmate mi amor", nuevo modus operandi de secuestradores

México.- Dos mujeres han decidido contar el nuevo modus operandi que están utilizando los secuestradores en México para no levantar sospechas y llevarse a sus víctimas en público, afortunadamente ellas dos, lograron salvarse.

Esta nueva forma de secuestro la han llamado “Cálmate, mi amor”, de esta manera los secuestradores se hacen pasar por parejas de las mujeres para intentar llevarselas con la escusa de que están molestas.

Diana relató en facebook que ella se encontraba en un Centro Comercial y al salir fue abordada por un hombre de al rededor de 40 años, el sujeto la tomó del brazo y comenzó a hablarle como si la conociera. La mujer intentó zafarse de él, pero no lo logró. Apresuradamente el hombre la llevaba a la salida, pero ella gritaba y pedía ayuda.

Vamos afuera, estás haciendo todo un drama. Todos nos ven, qué vergüenza, le dijo el hombre.

Ante lo que decía él, la gente reaccionaba como si la mujer fuera quien estaba mal.

Un oficial se acercó al ver la escena, pero se dirigió a el hombre y la ignoró.

En el estacionamiento dos jóvenes abordaron a la supuesta pareja y él hombre respondió que era su pareja y que estaba molesta, que era asunto de dos.

Los jóvenes defendieron a Diana y le señalaron al hombre que ser su pareja no le daba derecho de llevársela, llegaron tres hombres más y lograron rescatar a Diana. El hombre se retiró aún en su papel. Ella regresó al lugar y no salió hasta estar segura de que su secuestrador se había retirado.

Yos es otra valiente mujer que decidió compartir su experiencia para que no le ocurra a alguién más. Ella se encontraba trasbordando en el metro cuando un hombre llegó detrás de ella diciéndole: “No te enojes, mi amor, deja de hacer berrinches.”

El hombre la obligó a abordar el vagón con él, pero afortunadamente, una señora vio algo anormal en la situación.

“Creo que ella vio que me moría de miedo, y cuando él me jaló empecé a decir que no lo conocía; que me soltara y empecé a gritar. La señora me jaló hacia ella y él se bajó dos estaciones después.”