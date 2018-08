"Policía Federal no podría con la seguridad sin el Ejército y la Marina"

México.- Ciudad de México. Desde su casa de campaña en la Ciudad de México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respondió y habló sobre el tema de seguridad interior, sobre si el Ejército y la Marina dejarán de estar en la calles para regresar a sus cuarteles, a lo que el tabasqueño confirmó que seguirán en las calles, pues la Policía Federal no podría sola contra el problema.

También puedes leer: Fuerzas Armadas entregan propuestas de seguridad a AMLO

Sin preparación

“La Policía Federal no está preparada para sustituir lo que hacen actualmente los soldados y los marinos. Siendo realistas, no se ha podido consolidar a la Policía Federal, no se avanzó”, destacó. Mencionó que en el inicio del gobierno se trabajará de manera conjunta para contar con el apoyo del Ejército y la Marina para garantizar la seguridad interior del país y por la situación de gravedad que prevalece en materia de inseguridad y de violencia. “Repito, va a ser un proceso para que en el mediano y largo plazo ya tengamos una guardia nacional. Sería muy irresponsable de mi parte decir que regresarán a los cuarteles y dejar a la gente en estado indefenso”, añadió AMLO.

También puedes leer: El México de hoy, "es mejor que el de hace 6 años", afirma Peña

Explicó que se le dará atención especial a la creación de empleos, a la atención a los jóvenes, al bienestar de la gente, ya que esa es la base y al mismo tiempo en la nueva estrategia se trabajará de manera coordinada, se agruparán las instituciones y las corporaciones policiales con el propósito de garantizar la seguridad pública. En esta conferencia de prensa, el presidente electo informó que esta semana sostuvo una reunión con Salvador Cienfuegos Zepeda, general de división titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y otra la mañana de este viernes con el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, en las que recibió información del estado actual de ambas secretarías, informó López Obrador.

Propuestas de seguridad

“En los dos casos se me presentaron diagnósticos y también propuestas para enfrentar el grave problema de inseguridad y de violencia en nuestro país”, comentó, lo cual fue muy importante por que ellos saben bien lo que ha funcionado y lo que no ha dado resultados desde su experiencia como servidores públicos en esta materia, afirmó.

El presidente electo destacó que tras estas reuniones ahora podrá contar con más elementos con el propósito de elaborar el plan de seguridad que se llevará a cabo desde el primero de diciembre. “Estoy optimista. Con elementos puedo sostener que vamos a hacerle frente al problema de la inseguridad y la violencia, vamos a tener buenos resultados, va a cambiar desde luego a estrategia, no vamos a descuidar lo que consideramos ha originado el problema de la inseguridad y de la violencia”, sostuvo.

Imagen temática. Foto: AP

Afirmó también que se va a cuidar que se respeten los derechos humanos y además que las fuerzas armadas no serán utilizadas para reprimir al pueblo.

López Obrador reiteró que se hará cargo personalmente de atender el asunto de inseguridad y violencia. Todos los días, desde las 06:00 horas, encabezará la reunión de seguridad en Palacio Nacional, con los secretarios de la Defensa, Marina, Seguridad Pública, Gobernación y el fiscal federal. Detalló que recibirá el reporte de lo acontecido en las últimas 24 horas y todos los días se tomarán decisiones. “No voy a delegar esta responsabilidad, la voy a atender de manera personal, va a haber en ese sentido mando único, vamos a trabajar de manera coordinada y vamos a estar organizados desde abajo hacia arriba”.