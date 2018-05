¿A qué se deben los seguros de auto por día?

Este tipo de cobertura se ha implementado en diversas compañías con la finalidad de brindarle a toda la clientela o comunidad la oportunidad de cotizar un seguro exactamente por el tiempo que sea necesario. Esto debido a, que muchas personas utilizan los automóviles en momentos específicos y determinados, por lo que resulta un tanto innecesario recurrir a una póliza completa.

Los usuarios que tienden hacer uso de un seguro de auto por día en México son aquellos que tienen diligencias y viajes específicos cada cierto tiempo, tales como: Viajes cortos, transportación por negocio o trabajo, o algún evento en el cual no necesitemos usar por tanto tiempo el vehículo.

A que este tipo de seguro se le determina “Seguro de auto temporal” debido a la duración de la misma, y la cual mayormente es solicitada por usuarios pertenecientes de un vehículo antiguo o “clásico” ya que solo lo sacan cada cierto tiempo o un par de veces al año.

¿Qué compañías me brindan el servicio de un seguro de auto por día en México?

Seguros MAPFE: Una de las compañías más grandes de seguros ofrece el seguro de auto por día en México o también conocido “Seguro de auto temporal”.

ANA Seguros: Esta compañía está a la disponibilidad de todos los ciudadanos mexicanos para ofrecer cada tipo de seguros como el seguro de auto por día.

Seguros AXA: Reconocida debido a su gran trayectoria y credibilidad por una gran parte de la población también tiene disponible la opción de optar por un seguro temporal.

Las compañías de seguros apuestan por el seguro de auto por día en México con la finalidad de brindarles variedad y una amplia lista de opciones a la comunidad en pro a su satisfacción como clientes.

Facilidad de contratación y cotización en este tipo de seguros

Si alguna vez has sido cliente de alguna de las compañías que ofrecen este tipo de servicios en cuanto a seguros temporales, puedes comenzar el proceso desde la comodidad de tu hogar o donde quiera que te encuentres, debido a que se puede realizar vía internet; siendo esta una ventaja y facilidad para muchos, ya que no debes lidiar con la necesidad de ir y hacer procesos de papeleos, entre cosas. Sin embargo, si nunca has tenido este tipo de servicios si debes hacer el proceso desde su inicio.

Por su parte, el uso de una cotizadora online como por ejemplo la de AseguroMiAuto.mx, te permite adquirir toda la información necesaria de manera veraz y fácil, por lo que la gama de opciones en el mercado de seguros en México está a la alcance de cualquiera a través de su equipo móvil e inteligente.