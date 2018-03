De seminarista abusó de una niña; luego se hizo sacerdote

Ciudad de México.- Julián Q., se desempeñaba años atrás como seminarista, cuando fue acusado de abusar sexualmente de una niña de 8 años de edad; tras purgar una condena de 8 meses de prisión, salió de la cárcel y se convirtió en sacerdote católico, sin embargo, fue detenido nuevamente por abusar de otra menor de 11 años en un retiro.

La madre de la menor de 8 años, jamás imaginó que el agresor de su hija, terminaría siendo sacerdote, y que 10 años después volviera a cometer un acto tan cruel contra otra niña.

Según informó la Jornada, el caso sucedió el 15 de junio del 2007 en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Niñas tomaban clases de catecismo en una parroquia, impartidas por Julián, quien en aquel entonces era seminarista.

La madre de la menor relata al medio que un día, Julián le dijo a su hija: "Me acompañas a casa de doña Chepi para traer el periódico y unos regalos para los niños?".

Foto temática.

La niña accedió y acudieron a la casa donde él se hospedaba, y ahí abusó de ella.

La menor contó lo sucedido a su madre, quien interpuso una denuncia penal e inició con una larga batalla para hacer justicia. Finalmente se confirmó la agresión y Julián pagó una condena.

"Salió libre porque consideraron que era un delito no grave. Entonces fui con el arzobispo para pedirle apoyo y me pidió perdón a mí y a mi hija en nombre de la Iglesia. Le pedí que me ayudara para que fuera expulsado del seminario. A pesar de todo, después lo hicieron sacerdote, dice en entrevista la madre de la víctima a La Jornada.

La mujer nunca pensó que el sujeto llegaría a ser sacerdote por sus antecedentes penales, pero así fue.

Sin embargo, Julián fue detenido el 20 de mayo del año pasado en Tlalmanalco, Estado de México, por presuntamente abusar sexualmente de otra niña de 11 años de edad durante un retiro espiritual.