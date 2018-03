Empresarios ven como un error eliminar el horario de verano

Culiacán, Sinaloa.- Eliminar el horario de verano en Sinaloa implicaría tener dos horas de diferencia con la Ciudad de México, lo cual generaría algunos conflictos en las relaciones comerciales, consideró el presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), Enrique Pun Hung.

El líder empresarial de la entidad insistió en que se debe adelantar el reloj una hora, ya que de no ser así, la entidad quedaría desfasada del resto del país, lo cual traería consecuencias en temas como la competitividad, así como en la parte financiera y comercial:

El horario de verano ya tiene muchos años en el país. Yo que he externado que no se me hace sensato que un estado se salga de este esquema ‘por sus pistolas, consideró.