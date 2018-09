Riesgo sísmico: Construcciones anticuadas e inseguras en México

Ciudad de México.- México está en una zona de alta sismicidad. En 2017, por ejemplo, el Servicio Sismológico Nacional reportó 26,123 movimientos de tierra de diferentes magnitudes.

Frente a este riesgo, el tipo de edificaciones que se construyen y los materiales que se emplean en ellas son fundamentales. Sin embargo, aún es alto el uso de sistemas tradicionales de construcción, como la mampostería (en la que se levantan muros con bloques o tabiques, principalmente), que ya resultan anticuados, a pesar de que ya existen otros más ligeros, flexibles y seguros.

Tan sólo el 19 de septiembre de 2017 se registraron alrededor de 40 edificios desplomados y miles de construcciones afectadas; aunque, como revela una investigación de The New York Times, pudo haber sido peor de lo que fue si hubiera sido igual al de 1985. Lo que reveló, no obstante, fueron fallas de construcción como planta baja débil, estructuras modificadas por inexpertos, mala estructuración de las edificaciones, autoconstrucción, fallas en el cumplimiento de las regulaciones en la calidad de los materiales y uso de sistemas de construcción con materiales pesados.

Actualmente, se considera que un 90% de las edificaciones podría estar hecha con mampostería y al menos un 30% podría no cumplir con el Reglamento de Construcción vigente, según reporta un estudio del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Otra de las razones por las que se dañan los edificios durante un movimiento telúrico es la cantidad y distribución inadecuada de elementos resistentes, como columnas o muros de carga, así como de trabes y losas que distribuyen las fuerzas sísmicas entre dichos elementos.

“Cuando se excede la resistencia de los elementos estructurales, la edificación sufre daños como agrietamientos, aplastamientos o grandes deformaciones que pueden llegar a causar incluso el colapso (el derrumbe total del edificio)”, reporta el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Hoy se requiere un cambio fundamental en las técnicas de construcción para edificios y viviendas, con métodos eficientes, materiales ligeros, aislantes y resistentes que ahorren energía y que estén mejor diseñados para soportar los efectos ocasionados por terremotos y temblores.

Una de las mejores opciones frente al riesgo sísmico son los paneles aislantes: se trata de un panel tipo “sándwich” de dos paredes de acero con núcleo aislante de espuma de poliuretano para muros externos, internos y techos de edificios, tanto industriales, comerciales e inclusive residenciales.

Este sistema de construcción, ya muy utilizado en el extranjero, tiene importantes ventajas, como la rapidez y facilidad de instalación, el aislamiento térmico y acústico, así como la solidez y resistencia en el tiempo. Una ventaja adicional del sistema de construcción con el panel aislante es su óptimo comportamiento ante eventos sísmicos, ya que está fabricado con materiales ligeros y flexibles; asimismo, permite que las estructuras absorban de manera más dinámica el impacto de las ondas sísmicas.

En México, la empresa IsoCindu produce paneles metálicos aislantes para cubiertas y paredes para construcciones civiles, industriales, comerciales y agrícolas, que están teniendo una gran aceptación en el mercado. Estos paneles, además de combinar eficiencia energética y libertad creativa, son los más ligeros del mercado internacional y una alternativa óptima frente al riesgo sísmico de un país como México.

“Los paneles aislantes han ido ganando la confianza del mercado y están siendo bien aceptados en México; sin embargo, aún existe una gran presencia de sistemas de construcción tradicionales que representan un riesgo importante para la seguridad humana y económica.

Hoy, por ejemplo, en países como Japón (país con alto riesgo sísmico también) este tipo de materiales anticuados han desaparecido y el uso de paneles aislantes se utiliza con enorme frecuencia”, comenta Arnaldo Figurelli, Director General de IsoCindu.

IsoCindu está comprometida con la mejora de la industria de la construcción en México, a través de soluciones que combinan funcionalidad de los materiales, sustentabilidad en los procesos, seguridad para las personas y eficiencia energética. Su oferta de paneles ha sido probada con excelentes resultados en diferentes partes del mundo, como España, Rumania, Alemania, Rusia, Francia y República Checa.

Sus paneles ISOWALL son autoportantes, es decir que pueden soportar su propio peso sin apoyo estructural y sin sufrir algún deterioro. Además, el uso del panel fijado a apoyos estructurales distanciados ha sido probado para soportar, con excelentes resultados, cargas de nieve, viento, presión del aire, y transmitirlas a los soportes, según la norma europea EN 14509.