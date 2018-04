Sofía se reencuentra con su familia después de 20 años

Tamaulipas.- Sofía González fue llevada a las instalaciones de una casa hogar de solo 5 meses de nacida porque su mamá murió al poco tiempo que ella nació y sus abuelos no la podían mantener.

Sofía hoy es toda una mujer, es madre de una niña y es toda una profesional tiene 24 años de edad y vive en la ciudad de Matamoros.

Un día entre platica y platica sus amigos y su novio la motivaron a publicar la búsqueda en grupos de Nuevo Laredo en las redes sociales para así ubicar y conocer a su familia biológica, ella nació en la ciudad de Nuevo Laredo y sus primeros meses de vida los vivió en una casa ubicada en la colonia La Sandía.

La joven madre fue adoptada hasta cumplir los 5 años de edad por unos buenos padres que le dieron estudio y una buena educación.

"Buenas noches, sé que este grupo no es para este tipo de cosas pero necesito ayuda de alguien que viva cerca o en la colonia La Sandía, calle González. Me gustaría contactar a mi familia biológica. No vivo en Nuevo Laredo y desconozco la situación, radico en Tamaulipas y necesito contactar a mi familia biológica que sé que vivía en la colonia Sandía, calle González, familia Cruz Hernández. Por alguna extraña razón sé que mi madre murió al poco tiempo de mi nacimiento y mis abuelos me entregaron a la casa hogar", citó la publicación.

Sofía también platicó que su madre biológica murió de una enfermedad y su madre adoptiva es una mujer mexicana de nombre Sara Cruz Hernández y su padre un hombre americano.

Gracias a las redes sociales Sofía planea reencontrarse con su familia biológica y pasar momentos agradables con ellos señaló que ella nunca juzgo a su familia porque estaba que detrás de todo había una historia.