Estudiante sonorense gana bronce con proyecto de software a nivel Latinoamérica

Pueblo Yaqui, Sonora.- Juan Felipe López Estrada, estudiante del plantel Pueblo Yaqui del Colegio de Bachilleres (COBACH) del Estado de Sonora, obtuvo medalla de bronce en la fase final del concurso Informatrix Latinoamérica, en Guadalajara, Jalisco.

La maestra asesora, Mónica Guadalupe Montes Romero, informó que el alumno participó en la modalidad de desarrollo de software entre 300 equipos que representaron a 25 estados de la República Mexicana, además de los países de Colombia, Bolivia, Ecuador y Brasil.

Juan Felipe presentó el proyecto que consiste en un software educativo Student Organizer, que administra todo tipo de información académica de manera gratuita, rápida y segura, además, los padres de familia pueden recibir correos de notificación automáticos cuando se registra una nueva calificación del alumno.

Con este software los estudiantes inscritos pueden acceder a su propia sesión en cualquier dispositivo con acceso a internet y visualizar su historial académico, con la ayuda de datos simples como el número de expediente o ID.

El alumno ganador comentó que Guadalajara es una ciudad con un nivel de competencia muy alto en este tipo de propuestas de innovación tecnológica, además, los otros jóvenes preparatorianos de México y de los países latinoamericanos participantes también presentaron proyectos competitivos.

Me motivó la competencia y sobre todo destacar en un evento que promueve la innovación y la creatividad, me gusta la informática, la programación, y en el futuro, me quiero dedicar a la ingeniería en sistemas o desarrollo de software, expresó.