"Spring breakers" abarrotan Los Cabos, BCS

Los Cabos, Baja California Sur (EFE).- Pese a que Los Cabos, uno de los enclaves turísticos más populares de México, fue señalado como la urbe más violenta del mundo en 2017, los "spring breakers", estudiantes vacacionistas principalmente de Canadá y Estados Unidos, abarrotan este balneario del estado de Baja California Sur.

"La seguridad es muy buena aquí", dijo hoy un padre de familia entrevistado por Efe.

Me siento seguro en Los Cabos, absolutamente. Yo he estado muchas veces aquí con mi esposa y mis hijos y no hemos tenido problema alguno, aseguró otro.