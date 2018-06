Startup busca acabar con fraudes por falsificación de firmas

Ciudad de México.- Así nació e-Firma, la plataforma mexicana que permite firmar contratos de confidencialidad, de prestación de servicios, compraventa, así como contrataciones, pagarés y prácticamente cualquier tipo de documento a través de la modalidad de firma electrónica. Con esto, busca sumar a México a la lista de países que utilizan este sistema de seguridad corporativa como son Japón, China, Australia y la Unión Europea, explicó en entrevista para EL DEBATE su fundador, Felipe Leñero.



“De un crimen que me pasó a mí hace cinco años donde fui víctima de un esquema de fraude colectivo”, indicó. En esa ocasión el contacto del negocio fue alguien que se hizo pasar por un inversionista extranjero, que representaba a una empresa, lo que resultó falso. “Cuando nosotros nos dimos cuenta ya era demasiado tarde, ya estábamos en bancarrota”, compartió, debido a que este personaje era un defraudador, quien se dedicó a solicitar dinero a otros inversionistas a nombre de la empresa de Leñero, lo que los llevó a tener una enorme deuda, la cual lo dejó sin patrimonio y hasta ahora continúa pagando parte de esa deuda, explicó, sin querer mencionar la cantidad de dinero defraudada.

Luego de esta amarga experiencia, nació la idea de contar con una plataforma que permitiría a las personas revisar previamente el estatus y condiciones legales de aquellas personas físicas o morales con quienes se pretende hacer algún tipo de inversión.



“En México, la parte de los fraudes no es muy conocida, de cómo funcionan los esquemas y tampoco hay muchos métodos para los emprendedores o personas que no tienen mucho conocimiento de temas de los negocios”, afirmó, por ello se creó esta plataforma denominada E-firma.com para que ahí se puedan hacer negocios, hacer y firmar contratos, en donde el emprendedor o el interesado también pueda revisarse si “esas personas” están en listas negras, conocer el estado legal, entre otras informaciones.

“Más que empresas cualquier tipo de persona ya sea física o moral. Tú si vas a celebrar un contrato lo único que tienes que hacer es subir tu documento en línea, establecer los firmantes y puedes solicitar toda la información de esa persona para saber si esta todo en orden y así se celebra el contrato con firma electrónica”. Una ventaja que se da, pues de acuerdo con Leñero, se puede saber si esa persona física o moral incluso es buscada por la CIA o alguna otra corporación internacional.



Destacó que con este sistema, México se coloca a la altura de otros países como lo son Japón o China. “Nosotros tenemos lo que es la firma electrónica avanzada que integra a la EIDAS que es una ley europea en la cual se establecen los estándares internacionales que se deben seguir para que la firma electrónica avanzada sea tomada en cuenta a nivel internacional, nosotros nos apegamos a esta ley”, indicó.



El experto indicó que esta plataforma se recomienda para la firma de cualquier tipo de documento que no requieran fe pública; contratos de compra venta, un pagaré, una contratación de personal, algún documento declaratorio entre otros y que además al subir el documento en dicha página se resguardará por hasta 10 años en línea. El servicio de firma de los contratos no tiene costo, señaló.



Indicó que el papel del gobierno en el tema ha sido incluyente. “Realmente lo que es el gobierno sí está impulsando este tipo de tecnologías, justamente el día viernes se anunció por el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide la Ley General de Archivos que también habla de como usar la firma electrónica en documentos para la protección de documentos”, comentó. Si bien esto es un avance, para Leñero aún se requiere la adopción de este tipo de procesos por medio de los abogados que aún no se actualizan en este tipo de procesos, opinó.



Para todos aquellos que requieren mayor información o bien deseen utilizar el servicio, el portal es el siguiente: https://efirma.com/



DATO



¿Qué es la eFirma o Firma Electrónica?



La firma electrónica es un mecanismo utilizado para identificar a las personas de manera digital cuando realizan operaciones electrónicas, está compuesta por un archivo digital que contiene información de la persona o empresa, conocido como certificado público (.cer), y otro archivo que contiene una serie de datos protegidos por una contraseña que se utilizan para generar los llamados sellos o constancias de firma electrónica. A este último archivo se le conoce como llave privada (.key) y debe permanecer únicamente en posesión del dueño, ya que cualquier otra persona podría utilizar el archivo y contraseña para firmar cualquier documento y autenticarse en otros sistemas de manera legítima en nombre del propietario.

“Estamos trabajando para que eFirma sea la solución para empresas privadas, instituciones públicas y particulares, que estén mejor asegurados al momento de hacer negocios y optimizar sus tiempos”, agregó.

Además del sector financiero, que puede beneficiarse de esta plataforma al identificar casos de robo, suplantación de identidad o aprobar solicitudes de crédito mediante este mecanismo, las empresas de cualquier rubro pueden apalancarse de esta tecnología para volver más eficientes sus procesos, afirmó Leñero.

De acuerdo con el fundador de eFirma, el servicio de firma electrónica también permite reducir los costos hasta en 95% en materia de logística, al evitar el proceso de envío de contratos físicos, pudiendo realizar todo el proceso de envío, recepción y firma de documentos en menos de un minuto y a través de la plataforma web.

El uso de la firma electrónica fue implementado por el gobierno mexicano en 2012 a través de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, con la intención de consolidar las transacciones electrónicas y para que los ciudadanos puedan realizar trámites administrativos y gubernamentales a través de Internet. Desde su implementación, cualquiera que se integre al Registro Federal de Contribuyentes puede obtener su firma electrónica de manera fácil y gratuita.

Actualmente, la firma electrónica es utilizada en países como Japón, China, Australia, así como los miembros de la Unión Europea y 48 estados en Estados Unidos. De acuerdo con un estudio realizado por la firma de investigación Software Advice, las industrias financieras, de recursos humanos y legal, son algunas de las más beneficiadas de utilizar firma electrónica.