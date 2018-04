Les quitan el sueldo a 10 mil maestros en Chiapas

TAPACHULA, Chiapas 23-Apr-2018 .-La Secretaría de Educación de Chiapas descontó el sueldo a más de 10 mil maestros de la CNTE que participaron en el paro laboral de 48 horas a principios de mes.

Eduardo Campos, titular de la dependencia, explicó que, sin embargo, la sanción se hizo porque los docentes se ausentaron de sus labores y no propiamente por movilizarse.

SEP impuso a sangre y fuego #ReformaEducativa empresarial que liquida estabilidad de empleo, privatiza educación con bonos para escuelas al CIEN, anula pensiones, forma alumnos para abastecer maquiladoras, regresa al chambismo, aplica #EvaluaciónPunitiva pic.twitter.com/yfUXSfOMB6 — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) 10 de abril de 2018

"El primer día se les descontó a cinco mil 600 y el segundo día a cuatro mil 860 aproximadamente", aseguró el funcionario.

Campos Martínez reiteró que los descuentos no se hacen para amenazar a los maestros a que no se movilicen, sólo se les recuerda que se aplicará la sanción por no presentarse a trabajar.

Abundó que incluso cada año son cesados entre 30 y 60 maestros por distintas razones, incluido el abandono de sus funciones.

Los maestros pararon labores el pasado 9 y 10 de abril, en los que realizaron movilizaciones en el centro de Chiapas.

A pesar de las sanciones aplicadas a los disidentes, la CNTE anunció un paro de 72 horas para los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo como parte de su plan de acción contra la reforma educativa.