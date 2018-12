"Solo Trump gana más que un ministro de la Suprema Corte"

Ciudad de México.- Hoy martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció nuevamente una conferencia matutina en la Palacio Nacional en la Ciudad de México.

Inició informando que en Jojutla, morelos, iniciará acciones y dará a conocer el programa del apoyo a damnificados por sismos y este jueves se afinaran detalles del presupuesto de 2019.

Trabajo

Señaló que combatirá la corrupción y empezará a atacarla con énfasis en los cuerpos de seguridad.

Pronto empezara a sentirse esta mejoria. El objetivo es que estemos en paz y tranquilidad en 3 años.

Sindicatos

Andrés Manuel dijo que no intervendrá en los sindicatos, dijo que no habrá sindicatos del gobierno, si no que las elecciones sean limpias y libres y sean los mismos trabajadores los que elijan a sus representantes, impulsándose como una reforma.

Migrantes

AMLO dijo que hay una avance con el gobierno de los Estados Unidos. Señaló que Marcelo Ebrad ha tenido encuentro con el jefe de departamento de estado y ya se presentó un texto para la posible firma de un acuerdo de inversión entre empresas y gobiernos de Canadá, EU, México y de gobiernos centroamericanos para afrontar el fenómeno migratorio.

Los migrantes que se encuentran en Tijuana están siendo atendidos mediante alimentación, atención médica, trato humanitario y protección.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Alfonso Durazo, señaló que se tiene un programa para la protección de los migrantes, con el objetivo de garantizar atención y fraternal durante su estancia en el país.

Todos debemos de portarnos bien, esta es la cuarta transformación. Acabar con la política del que no tranza no avanza, eso se acabó.

Sueldos exorbitantes en la Suprema Corte de Justicia

El presidente reiteró que los sueldos de la Suprema Corte de Justicia no los negociará, señaló que no permitirá un gobierno rico y un pueblo pobre. Asimismo hizo hincapié en que nadie ganará más que el presidente de la República.

Estamos en el terreno de lo inédito, este es el cambio, la cuarta transformación.

Al preguntarle cuál sería el sueldo justo para los trabajadores de la Suprema Corte, AMLO respondió que será la ley quién decidirá, pero no ganarán más que él.

Hizo referencia en que los millonario sueldos, que están alrededor de 600 mil pesos al mes, son injustos y solo recorta aún más el presupuesto para México, afirmando que solamente Trump ganaba más que un ministro de la Suprema Corte.

