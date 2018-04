Suprema Corte da segundo amparo a marihuana recreativa

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia concedió hoy el segundo amparo en favor del uso recreativo de la marihuana.

Por 4 votos contra uno, la Primera Sala de la Corte aprobó un proyecto que reitera la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohiben de manera absoluta el consumo de esta droga.

Foto: AFP

La Sala concedió el primer amparo en noviembre de 2015, a un grupo de cuatro personas, y el nuevo fue otorgado al litigante Ulrich Richter, quien tendrá permiso para cultivar y consumir su propia marihuana, sin que pueda hacerlo con fines comerciales.

La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) será la autoridad responsable de otorgar el permiso a Richter, luego de que se lo negó días después de que la Corte falló el primer caso.

Ante este nuevo amparo, la Presidenta de la Primera Sala, Norma Piña, tendrá que notificar al Congreso de la Unión sobre la existencia de estos precedentes, y con tres más, se activaría el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Esta figura permitiría a la Corte invalidar los cinco artículos con efectos generales, aunque para ello sería necesario el voto de ocho de los once Ministros en el Pleno de la Corte, sin que hasta ahora se conozca el criterio sobre el tema de los cinco integrantes de la Segunda Sala ni del Presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar.

Foto: AFP

Como en 2015, el Ministro Jorge Pardo fue el único disidente, por considerar que no hay manera de que Richter obtenga legalmente las semillas para cultivar las plantas.

Para ahorrar tiempo, Pardo presentó hoy el proyecto retomando la postura de la mayoría de cuatro Ministros que en la anterior ocasión aprobó, con diversos matices, una propuesta de Arturo Zaldívar.

La Ministra Piña, que no se había pronunciado sobre el tema, reitero el voto a favor de amparar que emitió su antecesora, Olga Sánchez Cordero.

El argumento de la mayoría es que la prohibición absoluta es excesiva y viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad.

"Al tratarse de experiencias mentales, éstas se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de ´afectar´ su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada por el derecho al libre desarrollo de ésta", dice la sentencia , que sugiere que la prohibición al consumo debería ser solo para menores de edad.

Marihuana. Foto: Pixabay.

"La Constitución reconoce como interés legítimo del Estado la protección del conglomerado social", agrega el proyecto. "En cambio, la prohibición del consumo de marihuana por la mera autodegradación moral que implica no persigue un propósito legítimo. La Constitución no impone un ideal de excelencia humana, permite que cada individuo elija su propio plan de vida y adopte el modelo de virtud personal que considere válido, en tanto no afecte a los demás".

También se reiteraron consideraciones sobre los daños "no graves" que el consumo de marihuana provoca en la salud, y destacó que la droga "inhibe los impulsos de agresión" y por tanto no induce a la comisión de delitos violentos.

Los actos relacionados con la marihuana han estado absolutamente prohibidos en México desde que Plutarco Elías Calles expidió el Código Sanitario en 1926, reemplazado en 1984 por la Ley General de Salud.

Estos amparos no despenalizan los actos relacionados con la marihuana, y la Corte fue enfática en aclarar que no ha hecho pronunciamiento alguno sobre tipos penales ni conductas criminales, ya que los quejosos solo pidieron un permiso administrativo.

Marihuana. Foto: Pxhere.

La posesión de drogas para fines de consumo "personal e inmediato" fue despenalizada por el Congreso en 2009, aunque eso no quiere decir que fue legalizada, sino solo que el Estado renunció a sancionar una conducta ilegal por la vía penal.