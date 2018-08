Ciudad de México.- "Habemos gente que de ahí vivimos y si nos roban tres, cinco panes de esos, ya no ganamos nada en el día y esto va bajando", dijo el protagonista del video viral, don Raúl Ramírez, a EL DEBATE.

Esta semana las redes sociales volvieron a dar de qué hablar con el video en el que se observa cómo un hombre de la tercera edad era víctima de robo hormiga por su propio proveedor de productos de pan de la compañía Bimbo.

Tal revuelo causó el video que a pesar de que los hechos ocurrieron hace más de un mes, ahora las autoridades capitalinas han vuelto a retomar el caso pidiendo a los afectados que ratifiquen sus denuncias.

En entrevista para EL DEBATE don Raúl y su familia platicaron de cómo ha cambiado su vida a raíz de la publicación de este video y el porqué se ha hecho tan famoso.

La sospecha de robo al ver que las cuentas no le salían cada ocasión que hacía inventario y la advertencia de otro de los proveedores de esta empresa, hicieron que su hija menor, de 14 años, ideara la manera de grabarlo en video para que no quedara duda.

Es conocido por todos el resultado. Para don Raúl, este tipo de robos hormiga sí son significativos en sus cuentas.

"Son 50 centavos los que le pueden ganar por producto entonces ¿cuánto gané? ¡nada, estoy pagando por que me roben", dijo don Raúl.

De ahí que el mensaje a todos los tenderos es que cuiden de su negocio y, en especial, no confíen en los proveedores.

"Les damos toda la confianza y abusan de ella", agregó.

Miguel, hijo de don Raúl, declaró que después de la publicación del video -el cual no fue difundido por ellos- las autoridades capitalinas retomaron el caso, ya que no sólo se trataba de los robos que cometía el proveedor en esta miscelánea llamada La Hormiguita, sino que también hostigaba a la hija menor del tendero.

"Nosotros no subimos el vídeo, lo usamos para la policía y mandarlo a la Bimbo, pero ni idea de quién lo subió", platicó Miguel.

De acuerdo con el joven, los hechos ocurrieron en el mes de julio, pero fue hasta el pasado martes que se enteró de que la grabación circulaba en redes sociales.

"No, no sabíamos nada hasta que un amigo me dijo: 'oye ya viste el video de tu papá?' Y ya para el miércoles en la mañana ya era esto muy grande", relató.

"La verdad, al otro día que levantamos la denuncia (en julio) este compa perdió su trabajo y salió libre y pues dijimos 'ahí quedó'", comentó.

Sin embargo al existir una queja por hostigamiento a su hermana menor, ahora el caso volvió a ser de interés de las autoridades, y es que, al parecer, el sujeto en cuestión le pidió su número telefónico a la adolescente de 14 años de edad para invitarla a salir.

Foto: EL DEBATE.

A decir de don Raúl, esto fue lo más indignante y molesto para él.

"Mi hija estaba aquí sola, yo estaba por allá y este hombre le hizo la plática, que si no le gustaba salir, que si tenía amigas, que qué le gustaba", contó don Raúl.

Una vez que se retiró el proveedor, la menor le contó todo y le mostró el número telefónico que el sujeto le había dejado para invitarla a salir. "¿Eso para qué? ¿Cuál era la intención?", cuestionó don Raúl.

"Del proceso legal apenas voy a saber hoy que es lo que han hecho, porque a raíz de que explotó esta cosa ya me mandaron un citatorio, ya habló la procuradora de delitos sexuales y ahora vino este señor fiscal de Iztapalapa", comentó.

Finalmente, Miguel afirmó que no han sabido nada más del hombre que robó en su tienda, no ha habido ningún tipo de amenaza o represalia, afirmó.