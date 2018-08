Teotihuacán romperá la rutina con el Force Fest

México.- Uno de los conciertos de metal más importantes a nivel nacional tendrá como sede a Teotihuacán durante el 6 y 7 de octubre, se trata del Force Fest 2018.

Son alrededor de 60 bandas confirmadas para el espectacular Force Fest 2018, entre las que destacan System of a Down, Slayer, Alice in Chains, Anthrax, entre otras.

Únete a #ForceFest2018 �� Adquiere tus boletos y vive la #ExperienciaForce este 6 y 7 de Octubre en el Campo de Golf Teotihuacan https://t.co/BxpTxj1zMM pic.twitter.com/7KHbq6vlV5 — Force Fest (@forcefestival) 4 de agosto de 2018

El mencionado festival vio la luz por primera vez en el 2012 con bandas del calibre de Soulfly, Motörhead, Anthrax y Testament.

Además del espectacular concierto, durante los dos días se podrá disfrutar de Campeonato Nacional de Artes Marciales Mixtas, lugar para acampar, una Villa Vikinga y juegos mecánicos.

Por su parte, Juan Carlos Guerrero, fundador del evento indicó que ya se cuenta con los permisos municipales y estatales necesarios, por lo que no hay peligro de cancelación.

Este es un festival familiar, para melómanos, quienes van es porque de verdad conocen y disfrutan del género. Es un público muy tranquilo y muy ordenado. Nunca hemos tenido ningún altercado

