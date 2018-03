Invitan al Torneo tradicional de ajedrez San José 2018

Los Cabos, Baja California Sur.- El Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Instituto del Deporte y el Comité Organizador de las Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2018, en Coordinación con el Club de Ajedrez Josefino “Dragones”, convocan a todos los ajedrecistas locales y foráneos a participar en su “Torneo tradicional abierto de ajedrez San José 2018”, que se realizará el 17 y 18 de marzo en el salón de maestro jubilados en la colonia Guaymitas en San José del Cabo.

Las categorías son: 2da. fuerza, Sub. 21, Sub. 13 y Sub. 10. La convocatoria queda abierta hasta el día del evento a las 8:00 de la mañana del 17 de marzo, la inscripción tendrá un costo de 100 pesos y categorías infantiles 50 pesos. Para mayores informes, puede comunicarse al 624-122-76-50 y 624-164-47-49.

Se participará de la siguiente manera: 1era. ronda, sábado 17 de marzo a las 9:00 de la mañana; 2da. ronda mismo día a la 1:00 de la tarde, la 3era. ronda mismo día a las 6:00 de la tarde y el domingo 18 de marzo será la 4ta. ronda a las 9:00 de la mañana y la 5ta. ronda a la 1:00 de la tarde.

La premiación se realizará al terminar la última ronda donde los premios van desde los 300 pesos, hasta los 3 mil 500 pesos, cada jugador deberá presentar su equipo de ajedrez y reloj; los premios son acumulativos y los premios se entregarán al presentar copia del Curp e identificación con fotografía.

Para mayores informes, consultar la página de Facebook: Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos.