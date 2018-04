Fiscalía contradice versión de Yunes sobre motín en el penal La Toma

Veracruz.- La Fiscalía General de Veracruz ofreció un comunicado el día de ayer, miércoles 4 de abril por la noche, donde informaba que habían sido detenidos el ex Director y ex Subdirector, donde informan a los delitos que están vinculados los ex funcionarios, que contradice la versión oficial ofrecida por el Gobernador de Veracruz en representación del Grupo Coordinación.

En el comunicado informan que los delitos a los que se enfrentarán los ex funcionarios son "la probable comisión del delito de estragos agravados, en perjuicio de la seguridad colectiva y de siete personas finadas; así como por abuso de autoridad, en perjuicio del Servicio Público".

La Fiscalía informó que los elementos que fueron asesinados por asfixia, se encontraban realizando un supervisión del Penal La Toma, quejas realizadas por reos.

A Alejandro Daniel “N” (ex sudirector) y Valentín “N” (ex director) se les imputaron hechos en agravio de quienes en vida se identificaron con las iniciales E.Y.Y., C.A.F., J.A.R.R., F.S.M., U.P.F., L.R.H.F. y H.T.R., personal adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), quienes realizaban una revisión al interior del centro penitenciario ubicado en el municipio de Amatlán, originada por la violencia que se registraba y debido a las quejas externadas por algunos internos.

Lo que contrastaría con la versión ofrecida por Yunes Linares en la que se informa que los policías cayeron cuando realizaban un operativo.

La acción preventiva fue del conocimiento de los reos de máxima peligrosidad identificados como Manuel “N”, alias "el cachorro" Josele “N”, alias "el chichis"; Angel “N”, alias "La Paloma" y José “N”, alias "El Viejón", quienes probablemente apoyados por el Director y Subdirector del reclusorio que hoy fueron imputados, se amotinaron con la intención de hacerle daño a los policías que ingresaron, derivando en la privación de la vida de siete policías, quienes fueron asfixiados al ser quemada una de las áreas del reclusorio.

Cabe señalar además, que la Fiscalía menciona que fueron 7 policías que perdieron la vida y no 6 como se había informado, lo que cambiaría la cifra de 6 policías muertos y dos reos, a 7 policías asesinados y 1 reo muerto, como resultado del motín.

Por lo que, la Fiscalía informa que a los detenidos se les impuso prisión cautelar por un lapso de seis meses, mientras se lleva a cabo el proceso y la reunión de la evidencia, sin embargo será el lunes 9 de enero que se realice la audiencia para el proceso de vinculación.

