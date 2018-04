"Falta de lealtad" comenta Yunes por parte de funcionarios antes del motín

Veracruz.- El Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares informó el día de hoy que dentro del penal, no hay autogobierno, lo que hubo fue "una incidencia de algún funcionario".

Yunes Linares comentó durante su entrevista en el Parque de Xalapa que un funcionario reveló información sobre el operativo que se llevaría a cabo en el Penal de La Toma.

No, no hay autogobierno, lo que hubo fue una falta de lealtad de algún funcionario de rango menor, que filtró la información de que se haría el traslado, al llegar la policía ya estaban advertidos los internos y no hubo el factor sorpresa.