Mujeres y trans sexoservidoras migran a CDMX desde hace 8 años

Veracruz.- Ante el homicidio de Chanel, una trabajadora sexual de la comunidad trans registrado este domingo, el Observatorio Ciudadano contra el Feminicidio detectó un flujo migratorio de sexoservidoras provenientes de Veracruz.

De acuerdo con Angélica Téllez, integrante de la Asociación Civil, desde hace 8 años, se ha registrado un fenómeno migratorio hacia el Estado de México, de mujeres y trans, víctimas de redes de prostitución por presuntos grupos criminales con la promesa de una mejor vida.

Según la información de la AC, la víctima que fue baleada este domingo en la calle de Humboldt, en la capitalina mexiquense, ofrecía servicio sexual al momento de ser atacada y era identificada en la comunidad trans como Chanel, quien también era veracruzana.

"No me gustaría meterme en esas honduras, pero son organizaciones bien definidas y que están trabajando aquí en Toluca; las enganchan, las vuelven adictas, les cobran la renta, la comida y no las dejan salir", dijo Angélica Téllez.

La activista detalló que en Toluca existen 3 grupos de sexoservidoras trans, ubicadas con el nombre en donde ofrecen su servicio: Bulevar Aeropuerto, Humboldt y Aeropuerto, con lo cual calculo que al menos 100 mujeres de dicha comunidad se dedican a la prostitución.

Sobre la vulnerabilidad del grupo, la activista dijo que las trans también son víctimas de extorsión por parte de la Policía estatal, quienes dijo, en ocasiones amagan a sus clientes con no exhibirlos por acudir a las zonas de las sexoservidoras, a cambio de dinero.

"Ahora es la Policía, continúan extorsionando a los clientes, los agarran a la hora dejar a la compañera o cuando se suben con ellos y comienzan a extorsionarlos, generalmente es estatal y de otros municipios, ni siquiera es de aquí de Toluca, teníamos detectado una patrulla de Valle de Bravo", dijo la activista.

Tras haber recibido varios impactos de bala, Chanel, de 45 años de edad murió en el hospital debido a la gravedad de las heridas recibidas mientras ofrecía sus servicios sexuales.

