Sin indicios reales para buscar a jóvenes desaparecidos; Yunes

Veracruz.- Durante la mañana de este jueves 3 de mayo, el gobernador de Veracruz ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre la postura que ha tenido al Fiscalía de Veracruz para no comenzar una carpeta de investigación sobre el caso de los seis jóvenes desaparecidos de Tlaxcala.

Luego de que tres funcionarios de la Fiscalía General de Oaxaca expusieran que ya han hecho la solicitud a la Fiscalía General de Veracruz para que abra la carpeta de investigación por la búsqueda de los jóvenes, Yunes comentó que no se puede iniciar por que no hay indicios reales que fundamenten, que fueron desaparecidos en Veracruz.

Esto lo comenta, a solo unos días de que haya expuesto que aunque la antena si esté ubicada en Tierra Blanca y que la última llamada esté registrada en ese lugar, esta antena abarca zonas del estado vecino.

Indicó que si la Fiscalía de Oaxaca solicita que se interrogue a una persona que funge como testigo, el organismo de Veracruz está dispuesto a participar. Sin embargo, los celulares y las demás pruebas las tiene la Fiscalía del estado de vecino.

De acuerdo a lo que comentó el Gobernador, el Fiscal de Veracruz ya dialogó con el Fiscal de Oaxaca para ofrecerle trabajar en coordinación.

No puede abrir una carpeta de investigación sobre hechos que son totalmente ajenos, no son hechos que haya sucedido en Veracruz, está acreditado que los jóvenes llegaron a Oaxaca

Añadió que no puede aceptarse que se decline competencia en Veracruz, cuando no hay evidencia "no fueron detenidos aquí", y aunque se han encontrado dos vehículos calcinados, no se han acreditado como unidades de transporte de los desaparecidos.

Lo cuales aparecieron en Oaxaca así como los teléfonos también fueron localizados en la entidad.