Falso que jóvenes desaparecidos de Tlaxcala fueran vistos en Veracruz

Veracruz.- El gobernador de Veracruz comentó que es falso que los jóvenes hayan sido vistos por última vez en Tierra Blanca.

Confirmó nuevamente que no se ha iniciado una carpeta de investigación, puesto que no ha habido solicitud de colaboración por parte de las Fiscalía de Oaxaca y Tlaxcala. Según comentó debido a que los hechos no fueron denunciados ahí, y no ocurrieron ahí.

Sería bueno recordar que hace unas semanas, la fiscalía solicitó la presencia de una doctora de la UV por la presentación de un proyecto en el que mencionaban un poco de cifras los desapariciones y su relación sanguínea o no con estudiantes.

El comentario de que habían sido vistos en Tierra Blanca es absolutamente falso

Comentó además que el hecho de que la última llamada que hicieran saliera de la antena ubicada en Tierra Blanca, no indica que hubiera ocurrido en el municipio, puesto que la antena abarca una región traspasa las fronteras del estado.