Detienen a 11 personas en la semana, uno relacionado con 15 abusos

Veracruz.- Luego de que este fin de semana se pospusiera la reunión número 75 del Grupo Coordinación Veracruz, es hoy lunes 18 de junio, que se realizó y como es costumbre el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares ofreció los resultados en materia de seguridad de la semana, destacando que hubo una detención de 11 personas y entre ellos un posible agresor sexual de al menos 15 mujeres.

Inició la conferencia explicando que durante la semana evaluada hubo una disminución de la incidencia delictiva en las seis regiones del estado.

Como ocurre en la mayoría de conferencias el gobernador no ofrece cifras que permitan comparar la reducción o aumento de delitos y hoy no fue la diferencia, cuando expuso que el robo a carretera había disminuido de manera "sensible".

Posteriormente informó, que entre los operativos más destacados de la semana, hubo un importante decomiso de droga tipo Cocaína en la región de Poza Rica, en los cuales se aseguraron más de 170 kilogramos de Cocaína en 146 paquetes, también se aseguraron 13 paquetes de Heroína con un peso de casi 15 kilogramos.

Otro hecho, fue que durante la semana se detuvo a los dos delincuentes que asaltaron el Café La Parroquia en Boca del Río, uno de ellos había escapado a Puebla y ahí fue detenido, ya ambos se encuentran vinculados a delito.

Además, como se informó durante la semana, el gobernador confirmó la detención de Martín N "El Pantera" en la zona de Orizaba y fue detenido cuando supuestamente se dirigía a realizar "el pago a quienes se desempeñan como halcones".

Comentó que el líder criminal podría recibir una pena máxima de cárcel de hasta 140 años. Además de que fue detenido su escolta, identificado como Cristian Alberto N, alias "El Chivo".

Otro caso fue que se detuvo a una banda de secuestradores en un operativo en el que se liberó a una personas secuestrada el pasado 12 de junio en la ciudad de Nogales.

Además en Coscomatepec fueron detenidos dos posibles secuestradores, que están relacionados a al menos cinco casos, en la región de la montañas de Veracruz. Los detenidos podrían alcanzar una sentencia de hasta 140 años de cárcel.

En el mismo sentido informó de la detención de un hombre detenido por su relación con el delito de secuestro en la región de Cosamaloapan.

Como otro caso a destacar se informó que el hermano del posible abusador sexual detenido durante la semana pasada, fue capturado por su relación con al menos 15 violaciones de mujeres. Delitos por los que podría alcanzar hasta 30 años de prisión.