Serán sancionadas alrededor de 30 - 40 empresas por irregularidades

Veracruz.- Luis Palacios Macedo informó que son alrededor 40 empresas las que fueron sancionadas por el gobierno de Veracruz, por incumplimiento de contrato.

Entre las sanciones se encuentra el hecho de que fueron boletinadas para que no se les diera trabajo.

Por otra parte, comentó que se están realizando como efectivas las fianzas para que estas regresen el dinero de anticipo que se les otorgó.

Definitivamente se va a proceder legalmente, en la SIOP muchos de los empresarios que no terminaron las obras están siendo boletinados para que no se les de trabajo

No sé si serán 30 ó 40 pero si hay muchos casos donde se dio el anticipo no se siguió pagando por el gobierno anterior porque no se arrancaron o unas arrancaron y no se terminaron y no se puede proceder el pago porque está inconcluso

Comentó que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no está involucrada en los incumplimientos encontrados, y añadió que fueron empresas externas las que incurrieron en esta práctica.