Tamiahua en el ojo de TransCanada, Veracruz y la Federación

Veracruz.- Luego de que concluyera la Ceremonia de Destrucción de Armamento en Veracruz, el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, fue entrevistado por diversos medios de comunicación.

En la entrevista brindó información de diferentes temas, entre los cuales destacó el papel de la mujer en la política veracruzana y la negación del permiso de la alcaldesa de Tamiahua a la empresa Transcanada para la construcción del gasoducto.

Primeramente comentó que Veracruz es el que tiene en proporción y en número total el mayor número de mujeres presidentas municipales a nivel nacional.

Sobre la presidenta municipal de Tamiahua, quien no ha dado el permiso a la empresa transnacional TransCanada para que construya el gasoducto dentro del municipio comentó que si no quiere dar el permiso que no lo de.

Hay un convenio firmado por el gobierno del estado, los permisos los han dado también todos los municipios.

Añadió que probablemente después de dialogar con representantes de la empresa, la edil de Tamiahua cambie de opinión.

Seguramente ella en los próximos días se reunirá con la empresa y entenderá que es una inversión muy importante para el país.

Señaló que la inversión en el proyecto será de 2 mil 600 millones de dólares, además de generar empleos en el norte de Veracruz. Además de que convertiría a Tuxpan en un centro energético muy importante para el país.

Sobre el gasoducto, pese a las críticas generalizadas que existen en contra, por los supuestos daños que podría ocasionar a la tierra y al mar, Miguel Ángel Yunes Linares comentó que no daña en nada.

El gasoducto no daña absolutamente en nada, ni en el fondo del mar, ni los lugares por donde pasa en tierra.

Afirmó que no ha habido ninguna irregularidad con la empresa, puesto que ha estado trabajando conforme se le han otorgado los permisos federales, estatales y municipales.

Cabe destacar que a principios de año en Tamiahua ocurrieron manifestaciones para evitar la toma de protesta de la alcaldesa Citlali Medellín, puesto que pescadores del municipio estaban en contra de la construcción del gasoducto de la empresa TransCanada, tras lo cual también se presumió de un presunto levantamiento del líder del movimiento de los pescadores Henry Márquez Escudero.

Desapareció Henry Márquez, pescador y defensor de Tamiahua, Veracruz. Lucha contra gasoducto Texas - Tuxpan de TransCanada. Exigimos su aparición con vida.https://t.co/z50fdgIg3B pic.twitter.com/UPF1rUs0jD — No Fracking Mx (@NoFrackingMx) 31 de diciembre de 2017

Por último se señala que la alcaldesa se mostraba en contra del proyecto, al menos desde julio del año pasado, por irregularidades que manifestaba la empresa, ya que no presentaba documentos sobre el impacto ambiental que provocaría la construcción del gasoducto.