Una niña, la heroína detrás del robo de empleado de panadería

México.- María Rosaura, la hija de don Raúl, es la heroína detrás del robo del repartidor de una conocida empresa panadera.

María, de catorce años de edad, ingenió la manera de comprobar quién robaba en la tiendita de su padre.

Muy inteligentemente, la menor camuflajeó la cámara con la que capturaría todo lo que ocurría en la tienda. Tomó una de las bolsas de un producto y en su interior ocultó la cámara con un orificio que dejaba capturar la imagen.

Los hechos ocurrieron en la tiendita La Hormiguita, en la delegación Iztapalapa.

La grabación de María Rosaura se hizo viral en redes.

“Nos enteramos de que le robaba a mi papá, porque su compañero nos comentó que se escondía el producto en su chaleco. Nos dijo, que se llevaba tres Choco Roles cuando entraba a revisar la mercancía y tres cuando acomodaba lo que dejaba. Eso era cada jueves”, dijo la joven a Excélsior.

Después de capturar los hechos, don Raúl encaró al repartidor en compañía de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública y fue el pasado 20 de julio, cuando interpuso una denuncia formal en el ministerio público.

El denunciado tenía año y m edio en la misma ruta y su rutina de robo era la misma cada semana.

Imagínate, seis Choco Roles, o sea 84 pesos cada jueves, durante año y medio y sólo en una tienda. En su ruta son más de 50 tiendas, señaló uno de los vecinos.

“Él me preguntó mi edad, y que si me dejaban salir sola, que a qué escuela iba y que me iba a dar su número, no me gustaba como me veía y sí, me sentí acosada. Cuando mi papá fue a denunciar los hechos, lo comenté a la ministerio público, pero me dijo: ‘¿te toco?’ Si no hay tocamiento no es válido y no lo tomaron en cuenta”, relaró María.

El director general de Bimbo México, Miguel Ángel Espinoza, dio un comunicado en el que señaló que el empleado violó los códigos de ética y la ley por lo que fue despedido.

Don Raúl agregó que los directivos de la empresa acudieron a pedirle disculpas; sin embargo, no le ofrecieron remuneración económica.